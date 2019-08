Le Tribunal administratif des marchés financiers bloque le stratagème de Groupe Mach

Mach n'est pas autorisé à acquérir des actions dans le cadre de son stratagème

MONTRÉAL, le 12 août 2019 /CNW Telbec/ - Transat A.T. inc. (« Transat » ou la « société ») annonce que le Tribunal administratif des marchés financiers a accepté par voie de décision majoritaire, avec effet immédiat, la demande de Transat d'interdire toute opération sur valeurs reliée à l'offre du 2 août 2019 de Groupe Mach Acquisition inc. (« Mach ») en vue d'acquérir 6,9 millions d'actions de catégorie B avec droit de vote de Transat (le «stratagème »).

En conséquence, Mach n'est pas autorisé à acquérir des actions dans le cadre de son stratagème et doit retourner promptement à leurs détenteurs les actions qui ont été déposées dans le cadre du stratagème. Il est également interdit à Mach d'utiliser les procurations reliées aux actions qui ont été déposées dans le cadre du stratagème.

Le conseil d'administration de Transat (le « conseil ») et le comité spécial du conseil (le « comité spécial »), appuyés par leurs conseillers financiers et juridiques, réitèrent à l'unanimité que le plan d'arrangement (l'« arrangement ») entre Transat et Air Canada est dans le meilleur intérêt de Transat et de ses parties prenantes et est équitable pour les actionnaires de Transat et recommandent unanimement que les actionnaires :

Votent POUR la résolution spéciale approuvant l'arrangement avec Air Canada

Assemblée extraordinaire des actionnaires de Transat

Une assemblée extraordinaire des actionnaires (l'« assemblée ») se tiendra le vendredi 23 août 2019 à 10 h à l'hôtel Sofitel Montréal, situé au 1155, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec), conformément aux dispositions d'une ordonnance provisoire de la Cour supérieure du Québec obtenue le 17 juillet 2019. À l'assemblée extraordinaire, les actionnaires seront invités à examiner la résolution spéciale approuvant l'arrangement avec Air Canada et à voter sur celle-ci.

Le conseil encourage tous les actionnaires à voter bien avant l'heure limite du vote par procuration, soit 17 h (heure de Montréal) le 21 août 2019.

Transat a retenu les services de Kingsdale Advisors pour agir à titre d'agent de sollicitation des procurations et pour répondre aux demandes de renseignements des actionnaires et pour aider dans la transmission des procurations et des instructions de vote. Les communications avec Kingsdale Advisors peuvent se faire (i) par courriel à contactez-nous@kingsdaleadvisors.com ou (ii) par téléphone au numéro sans frais 1-888-518-1552 ou à frais virés à l'extérieur de l'Amérique du Nord au 416-867-2272.

Un exemplaire de la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la société datée du 19 juillet 2019 et des documents relatifs à l'assemblée ont été postés aux actionnaires le 23 juillet 2019 et peuvent également être obtenus sous le profil de la Société à www.sedar.com, sur le site Web de Transat à www.transat.com ou en communiquant avec Kingsdale Advisors.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et sont assujettis à d'importants risques et incertitudes. On ne peut se fier aux énoncés prospectifs en raison, entre autres, de l'évolution des événements externes et des incertitudes générales de l'entreprise. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats indiqués dans les énoncés prospectifs en raison d'un certain nombre de facteurs. L'acquisition de Transat A.T. inc. est assujettie à l'approbation des actionnaires de Transat A.T. inc., à l'approbation des tribunaux, à l'approbation des organismes de réglementation et à certaines conditions habituelles, et rien ne garantit que l'acquisition sera réalisée de la manière décrite dans le présent communiqué de presse ni qu'elle le sera. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué représentent des attentes en date du présent communiqué et sont sous réserve des changements pouvant survenir après cette date. Toutefois, sauf si la réglementation sur les valeurs mobilières applicable l'exige, toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, est rejetée.

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 12 ans et a obtenu la certification Travelife en 2018. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal (TSX: TRZ).

Renseignements: Relations avec les médias : Christophe Hennebelle, Vice-président, Ressources humaines et affaires publiques, 514 987‑1660 poste 4584; Analystes financiers : Denis Pétrin, Chef de la direction financière, 514 987‑1660

