Le Triathlon d'hiver de la Fondation CHU Sainte-Justine récolte un montant record de 1 015 026 $ à l'issue de sa 20e édition

MONTRÉAL, le 21 févr. 2026 /CNW/ - C'est un plus de 1 M$ en dons provenant du public que le Triathlon d'hiver de la Fondation CHU Sainte-Justine a recueilli, en marge de la 20e édition record de cet évènement sportif et philanthropique qui a de nouveau réuni 400 participants formant 100 équipes de 4 personnes qui ont rivalisé en patins, en skis et en course, ce 20 février au parc Maisonneuve, dans une atmosphère de solidarité et de partage.

Le 20e Triathlon d'hiver est une édition record pour la Fondation CHU Sainte-Justine, avec plus de 1 M$ amassés en dons. Sur la photo : des membres de la Fondation CHU Sainte-Justine, du comité organisateur du 20e Triathlon d'hiver, la famille ambassadrice et les co-animateurs de l'évènement. (Groupe CNW/Fondation CHU Sainte-Justine)

Au total, ce sont plus de 12 M$ qui ont été ainsi récoltés depuis les débuts en 2006 de cet évènement hivernal qui rassemble des équipes, des entreprises et des citoyens autour d'un défi apte à soutenir la recherche, les équipes cliniques et les familles partout au Québec.

« Ce qui caractérise ces 20 hivers à tout donner pour Sainte-Justine, c'est la mobilisation exceptionnelle et le véritable dépassement de soi des participants au bénéfice des enfants et des familles de partout au Québec », a dit la présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine, Delphine Brodeur, précisant que c'était grâce à des générations de donateurs et de participants comme ceux qui s'engagent au Triathlon d'hiver que le CHU Sainte-Justine est devenu un centre de référence international, où on sauve des vies et où la science fait avancer la médecine pédiatrique.

Celle-ci a renchéri en mentionnant que, bien plus qu'une simple réponse à un besoin ponctuel, le Triathlon d'hiver de Sainte-Justine est devenu un moteur de constance, de progression et d'innovation qui contribue à des développements inespérés, comme celui de la petite Lara Vincent qui, à l'âge de seulement 9 mois a été victime d'un sévère AVC hémorragique au cerveau : un incident médical extrêmement rare chez les enfants. Cet anévrisme aurait pu lui coûter la vie n'eut été d'une opération d'urgence pratiquée par une équipe spécialisée du CHU Sainte-Justine. Lara, ambassadrice de cette édition du Triathlon d'hiver, amorce un long parcours de réadaptation et devra porter une prothèse crânienne à la suite d'une craniectomie et en attendant une cranioplastie définitive prévue aux alentours de ses 5 ans. Contre toute attente, elle peut aujourd'hui marcher et jouer avec son grand frère.

« Son histoire illustre la force des soins spécialisés, de la recherche et de l'engagement à long terme qui soutiennent l'avenir des enfants à Sainte-Justine » ont pour leur part ajouté les coprésidents du Triathlon d'hiver, Catherine Sharp (Stikeman Elliot) et Nicolas Croteau (Atwill-Morin), pour qui le Triathlon n'est pas qu'un évènement sportif mais un symbole de la mobilisation d'une communauté active qui choisit, année après année, de tout donner pour soutenir des enfants et leurs familles pour leur donner accès aux meilleurs soins du Québec.

En 20 ans, la médecine pédiatrique a fait des avancées majeures, mais ces progrès prennent du temps, de la recherche et un engagement constant. « Les parcours de soins peuvent être longs. Des situations comme celle de Lara nous rappellent que la médecine ne se joue pas seulement dans l'urgence, mais dans l'accompagnement à long terme », a de son côté rappelé l'un des médecins de la petite Lara, le Dr Harrison Westwick, neurochirurgien au CHU Sainte-Justine. Il ajoute que certaines avancées qu'on considère aujourd'hui comme acquises n'étaient tout simplement pas possibles il y a 20 ans. « Le cas de Lara en est la preuve : l'évolution des technologies et des connaissances permettent à un enfant subissant un AVC comme elle d'envisager son avenir avec des séquelles bien moins importantes qu'il y a deux décennies. »

Celui-ci a conclu en saluant l'engagement des participants, des bénévoles et des donateurs du Triathlon d'hiver qui soutiennent la recherche menant à de grandes avancées scientifiques dont l'impact est indéniable.

