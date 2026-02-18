Avis aux médias - Le Grand Triathlon d'hiver de la Fondation CHU Ste-Justine réunira 400 participants du monde des affaires et de l'industrie à sa 20e édition du vendredi 20 février 2026

MONTRÉAL, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à participer au lancement du 20e Triathlon d'hiver qui se déroulera à compter de 11 h 30, au parc Maisonneuve, dans l'est de Montréal; et dont l'objectif est de recueillir 1M $ au terme de cette édition.

La famille ambassadrice, avec la petite miraculée Lara Vincent, 20 mois, se fera un plaisir de partager son expérience de vie unique vécue avec les médecins, infirmières et intervenants de Sainte-Justine grâce à auxquels la petite Lara peut mener aujourd'hui une vie d'enfant à peu près normale, en dépit du sévère AVC dont elle a été victime à l'âge de seulement 9 mois.

DATE : le vendredi 20 février 2026 ENDROIT : Chalet du Parc Maisonneuve

4601, rue Sherbrooke Est

Stationnement accessible HEURE : 11 h 30 (entrevues) à 15 h 30 (fin de l'événement)

Des entrevues pourront être menées sur place avec la famille, soit Virginie Jasmin-Lortie et Pierre-Luc Vincent, parents de Lara, la présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine, Delphine Brodeur, les co-présidents du 20e Triathlon, Catherine Sharp et Nicolas Croteau, Pierre Boivin, philanthrope émérite de la Fondation et créateur du Défi Pierre Boivin du Triathlon, et les participants des 100 équipes.

SOURCE Fondation CHU Sainte-Justine

Source : Fondation CHU Sainte-Justine, Julie Veilleux; Contact : Alexandre Dumas, 514 898-4636, [email protected]