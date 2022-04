La compagnie aérienne ajoutera deux autres appareils à sa flotte au cours des prochains mois, ce qui lui permettra d'élargir son réseau d'ici la fin de l'été, y compris des vols à destination et en provenance de Hamilton, de Halifax et de St. John's à la fin de juin et d'Edmonton à la fin de juillet.

D'ici l'été, Lynx offrira 148 vols par semaine d'un océan à l'autre, ce qui équivaut à plus de 27 000 sièges par semaine. Le tarif aller simple commence à 39 $*.

« Nous sommes ravis d'enfin pouvoir prendre les airs aujourd'hui, a déclaré Merren McArthur, chef de la direction de Lynx. J'aimerais remercier et féliciter toute l'équipe de Lynx pour les efforts et la planification qui ont été consacrés au lancement d'aujourd'hui. Lynx a pour mission de rendre le transport aérien accessible à tous les Canadiens, grâce à un modèle de tarification transparent et à la carte qui permet aux passagers de choisir les services qu'ils veulent et de ne payer que pour ces services-là, afin qu'ils puissent économiser sur le voyage et dépenser là où cela compte, c'est-à-dire rendu à destination. Les tarifs aériens sont trop élevés depuis trop longtemps au Canada et nous voulons changer cela. »

Pour commémorer l'étape importante d'aujourd'hui pour Lynx et le marché canadien de l'aviation, les passagers du vol inaugural ont tous reçu un cadeau arborant le logo de Lynx : un parapluie pour le vol vers Vancouver et des lunettes de soleil pour le vol de retour vers Calgary. La célébration se poursuit avec le lancement de la plus importante offre de Lynx à ce jour, avec des rabais pouvant atteindre jusqu'à 70 % sur tous les trajets du 7 avril à 23 h 59 (MT) le 10 avril. Le rabais est valide pour les voyages effectués entre le 7 avril et le 28 juin 2022. Pour connaître tous les détails de la vente ou pour réserver une place, visitez le FlyLynx.com .

Lynx a des plans de croissance ambitieux, avec des engagements en place pour faire passer sa flotte à 46 appareils Boeing 737 au cours des cinq à sept prochaines années. La compagnie aérienne emploie actuellement 165 personnes et fera passer son effectif à plus de 400 d'ici la fin de l'année.

Rob Palmer, chef des finances et vice-président, Ventes commerciales et Stratégie de l'administration aéroportuaire de l'aéroport de Calgary, se réjouit également de l'arrivée de la compagnie aérienne sur le marché de Calgary. « YYC est ravi d'être l'aéroport de lancement du vol inaugural de Lynx, moins de six mois après l'annonce de son arrivée, a déclaré M. Palmer. Un partenariat solide avec une compagnie aérienne en croissance est un autre signe de la reprise et de la croissance à venir pour YYC. »

« Le vol inaugural de Lynx marque une étape importante dans l'histoire d'une grande réussite locale, créant des emplois et des occasions économiques et offrant des voyages aériens plus accessibles aux Canadiens », a déclaré Brad Parry, président et chef de la direction de Calgary Economic Development.

« Dans n'importe quelle ville, un transport aérien rentable est important pour attirer les visiteurs et les déplacements pour voyages d'affaires, affirme Cindy Ady, chef de la direction de Tourism Calgary. Nous sommes très heureux que Lynx Air desserve le marché de Calgary, ce qui permettra aux gens de venir visiter notre ville dynamique. Nous avons hâte d'accueillir de nouveau les voyageurs pour une saison printanière et estivale extraordinaire. Quelle que soit la raison de leur visite, l'hospitalité de Calgary les attend. »

Tamara Vrooman, présidente et chef de la direction de l'aéroport international de Vancouver (YVR), a indiqué que l'appareil avait été accueilli à l'aéroport international de Vancouver par des membres de la Première Nation Musqueam. « Le début de la mise en service de Lynx Air est une journée importante pour l'industrie canadienne de l'aviation et du tourisme. Alors que l'aéroport international de Vancouver se prépare à une saison de voyage estivale occupée, nous savons que les Canadiens veulent avoir des options de correspondances dans d'autres régions de cet énorme pays. Nous sommes ravis de travailler avec Lynx pour offrir un autre choix aux voyageurs et pour apporter son modèle d'affaires novateur à l'aéroport international de Vancouver. »

Lynx vise à transformer le paysage de l'aviation canadienne avec des tarifs ultra-abordables et un excellent service à la clientèle, avec des tarifs aussi bas que 39 $* pour un aller simple.

Les horaires de vols de Lynx comprennent :

Vol aller-retour Date de début Fréquence hebdomadaire Calgary (Alberta) - Vancouver (C.-B.) 7 avril 2022 7x 14x (à partir du 20 mai) Calgary (Alberta) - Toronto (Ontario) 11 avril 2022 4x 7x (à partir du 18 avril) 12x (à partir du 28 juin) Vancouver (C.-B.) - Kelowna (C.-B.) 15 avril 2022 2x Calgary (Alberta) - Kelowna (C.-B.) 15 avril 2022 2x 3x (à partir du 22 juin) Calgary (Alberta) - Winnipeg (Manitoba) 19 avril 2022 2x 4x (à partir du 5 mai) Vancouver (C.-B.) - Winnipeg (Manitoba) 19 avril 2022 2x Vancouver (C.-B.) - Toronto (Ontario) 28 avril 2022 7x Toronto (Ontario) - Winnipeg (Manitoba) 5 mai 2022 2x Calgary (Alberta) - Victoria (C.-B.) 12 mai 2022 2x 3x (à partir du 22 juin) Toronto (Ontario) - St. John's (T.-N.-L.) 28 juin 2022 2x 7x (à partir du 29 juillet) Calgary (Alberta) - Hamilton (Ontario) 29 juin 2022 2x 4x (à partir du 29 juillet) Toronto (Ontario) - Halifax (N.-É.) 30 juin 2022 3x 5x (à partir du 30 juillet) Hamilton (Ontario) - Halifax (N.-É.) 30 juin 2022 2x Edmonton (Alberta) - Toronto (Ontario) 28 juillet 2022 7x

* Veuillez noter que les dates peuvent changer. Visitez le site Web pour connaître l'horaire détaillé.

* Offre d'une durée limitée; les tarifs indiqués sont exacts au moment de la publication et comprennent les taxes et les frais; les tarifs varient selon la destination et la date.

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx) est la principale compagnie aérienne à très bas prix du Canada. Elle a pour mission de rendre le transport aérien accessible à tous grâce à une flotte de nouveaux appareils Boeing 737, à un excellent service à la clientèle et à des tarifs bas. Lynx est une compagnie aérienne privée canadienne qui dispose du soutien financier et de l'expertise de l'industrie nécessaires pour transformer le secteur de l'aviation au Canada. Pour en savoir plus, consultez le Lynxair.com ou suivez-nous sur les médias sociaux @Lynx_Air.

La flotte d'appareils Boeing 737 écoénergétiques et extrêmement fiables de Lynx Air est entretenue par l'une des équipes les plus expérimentées du secteur. L'appareil mise sur un aérodynamisme de pointe, des moteurs très efficaces et des améliorations à la cellule et aux systèmes de vol. Tous les appareils de Lynx répondent aux normes de sécurité internationales les plus élevées et sont certifiés par Transports Canada.

