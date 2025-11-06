Le transport en commun à Montréal victime du sous-financement

MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), qui appuie le syndicat des chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro, agents de station et chauffeurs du transport adapté, affilié au SCFP-Québec, ne s'étonne pas des conflits qui s'étirent dans le transport en commun à Montréal. Le sous-financement du transport collectif par le gouvernement du Québec est en grande partie responsable des difficultés que rencontre la STM. « Il est déplorable de constater que ce gouvernement se désintéresse du transport en commun. Au fil des ans, ce sont des centaines de millions de dollars qui ont été coupés sans considération et, maintenant, on en voit le résultat », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

La FTQ rappelle que le syndicat n'a exercé jusqu'à présent qu'une seule journée de grève en 38 ans. « On sait bien que le ministre du Travail, Jean Boulet, est impatient d'utiliser la matraque de sa Loi 14 qui limite le droit de grève, mais avec un financement adéquat dans le transport en commun, on ne serait pas devant ce cul-de-sac », ajoute la présidente.

« Ce que veulent les travailleurs et travailleuses de la STM c'est une entente négociée et ils ont encore confiance d'en arriver à un accord, afin que les usagers puissent profiter d'un service abordable et efficace », conclut la présidente, Magali Picard.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

