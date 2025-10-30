MONTRÉAL, le 30 oct. 2025 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) est en colère et ne peut que dénoncer le projet de loi du ministre Jean Boulet et du gouvernement de François Legault qui veulent bâillonner le mouvement syndical avec ce qu'ils osent appeler Loi visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail. « Depuis des mois, ce gouvernement se cherche des boucs émissaires afin de tenter de faire oublier son incompétence et ses échecs pour faire monter l'aiguille des sondages. Que ce gouvernement à la dérive, ses ministres et députés prennent bien note : jamais la FTQ ne se laissera museler », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

« La population du Québec, ainsi que les travailleurs et travailleuses que nous représentons ne sont pas dupes, le projet de loi 3 est un prétexte pour faire taire les personnes qui critiquent le gouvernement de François Legault et la CAQ pour leur bilan désastreux », ajoute la présidente.

La stratégie de la CAQ : diviser pour mieux régner

« Le Québec est en feu ! Crise du logement, crise de l'itinérance, crise en santé, crise en éducation, mais non, la priorité du gouvernement Legault, ce sont les méchants islamistes, la prière dans la rue, les méchants médecins, sans oublier les méchants syndicats et, ah oui, l'absence d'une Constitution. C'est ça notre gouvernement de comptables ? C'est ça un projet de société ? C'est pathétique », de poursuivre Magali Picard.

« Les travailleurs et travailleuses du Québec sont inquiets de leur avenir. Déjà, plusieurs milliers ont perdu leur emploi. Paccar : 300 pertes d'emplois; usine de poudres métalliques à Sorel :181 pertes d'emplois; sans compter les milliers d'emplois dans le seul secteur manufacturier, dont la forêt, et ce n'est pas terminé. La preuve est faite, la CAQ n'a ni plan ni programme pour soutenir les travailleurs et travailleuses face à cette tempête. Ajoutons à cela la campagne d'austérité du gouvernement Legault et de la CAQ qui a déjà coupé des centaines de millions de dollars dans les services publics, en éducation et en santé. Au lieu de se préoccuper du sort des travailleurs et travailleuses, des familles québécoises, ce gouvernement ne fait que se contempler le nombril en tentant de détourner l'attention de la population sur son incapacité à gouverner pour le Québec pour le bien commun. Où est le projet de société de la CAQ ? Vivement la prochaine campagne électorale pour mettre ce gouvernement à la porte », conclut Magali Picard.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

