Le tramway pour transformer et revitaliser Lachine à échelle humaine

MONTRÉAL, le 14 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement de Lachine présentait, jeudi soir, ses commentaires et recommandations à l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) dans le cadre des consultations publiques sur son Plan stratégique de développement (PSD).

« Nous sommes reconnaissants que le gouvernement du Québec ait octroyé 20 millions de dollars à l'ARTM pour réaliser un dossier d'opportunité visant à proposer un nouveau mode de transport structurant entre l'arrondissement de Lachine et le centre-ville de Montréal, la branche ouest de la ligne rose, et qu'il maintienne l'engagement de 800 M$ au Plan québécois des infrastructures pour le réaliser tout en le priorisant dans son plan de relance économique. Notre collectivité est prête à répondre aux défis de notre époque », a déclaré la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic.

Les propositions du mémoire de l'Arrondissement sont complémentaires à celles qui seront déposées le 21 janvier prochain par le responsable de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal, monsieur Éric Alan Caldwell.

Consolider le réseau existant : soutenir les besoins croissants de Lachine

Comptant deux gares de trains de banlieue fréquentées par près de 400 000 passagers annuellement, l'Arrondissement souhaite que les travaux planifiés dans les prochaines années soient arrimés à la croissance démographique du secteur ainsi qu'au potentiel d'attractivité des pôles économiques avoisinants.

Pour cela, l'Arrondissement souhaite que les travaux prévus par EXO à la gare de Lachine (ligne Vaudreuil-Hudson) incluent la prolongation de son tunnel existant pour que cette gare soit finalement connectée avec le parc industriel qui compte des milliers d'employés. Ceci permettrait de relier le quartier résidentiel au sud avec le quartier industriel au nord de manière sécuritaire pour le transport actif. L'Arrondissement souhaite également le maintien du service sur cette ligne qui prévoit une baisse d'achalandage lors de la mise en fonction du REM.

La gare du Canal (ligne Candiac) étant encore considérée comme temporaire par le gouvernement du Québec, l'Arrondissement recommande qu'elle devienne permanente et qu'elle soit accessible universellement. Stratégiquement située, dans l'axe du futur tramway, elle sera névralgique lors des travaux de reconstruction de l'échangeur Saint-Pierre et sera nécessaire pour desservir le nouvel Écoquartier de Lachine-Est, un secteur de plus de 60 hectares en transformation qui inclura, à terme, des pôles d'emplois et plus de 10 000 nouveaux résidents et qui sera développé selon les principes de transition écologique. L'Arrondissement appuie toute croissance de l'offre sur cette ligne.

Développer le tramway : bâtir les quartiers résilients de demain

L'Arrondissement de Lachine a commandé deux études qui confirment que le tramway en site propre, qui n'est pas encombré par le trafic, est le meilleur mode de transport pour répondre à ses besoins. Il est un des modes les moins coûteux, il s'incère facilement dans le tissu urbain déjà bâti et il a la réputation de revitaliser les quartiers. Il est silencieux, confortable, accessible universellement, opérationnel en toute saison et il permet de boucler le réseau existant.

Avec des prévisions de croissance démographique de l'ordre de 37 % pour les quinze prochaines années, Lachine anticipe l'arrivée de 16 600 nouveaux résidents portant la population totale à 61 089 citoyens en 2035. Afin de soutenir cette croissance démographique parmi les plus importantes dans la région métropolitaine, afin de créer des connexions efficaces aux stations de métro et du REM et pour réaliser l'Écoquartier Lachine-Est, l'Arrondissement appuie la Ville de Montréal quant à l'importance d'accélérer l'étude d'un projet structurant pour réaliser cet axe de transport initialement conçu comme la portion ouest de la ligne rose.

Innover dans le domaine du transport de la marchandise : évaluer le tram-cargo

Le parc industriel de Lachine est stratégiquement situé entre l'aéroport de Montréal et les gares de triage du Canadien Pacifique et du Canadien National, ce qui en fait une plaque tournante dans le domaine de la logistique du transport. Plusieurs entreprises de renom dans ce domaine ont choisi Lachine pour accroître leur performance, dont Amazon, UPS, U-Haul, Purolator et Fedex.

Dans un contexte dans lequel le transport de marchandises par camion augmente de manière fulgurante avec la croissance de l'achat en ligne, il est important de trouver des solutions pour réduire la congestion routière et la pollution de l'air. Selon les données de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), les GES produites par les camions légers depuis 1990 au Québec ont plus que doublé et celles produites par les camions lourds ont presque triplé. Afin d'améliorer la performance de l'industrie, un partenariat avec celle-ci est souhaité pour explorer la faisabilité d'un tram-cargo qui emprunterait les mêmes rails que le tramway régulier.

« Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes heureux de constater que la collaboration entre l'ARTM, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et la collectivité lachinoise permet de développer des projets répondant aux défis de notre époque », a conclu madame Vodanovic.

Consultez le mémoire et la présentation de l'Arrondissement

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

Renseignements: Matthieu Lampron, Attaché politique, Cabinet de la mairesse de Lachine, 514 892-5200

Liens connexes

https://montreal.ca/lachine