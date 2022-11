MONTRÉAL, le 27 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Pour la première fois depuis trois ans, le Train des Fêtes CP est de retour cette année et s'arrêtera en gare de Beaconsfield le dimanche 27 novembre à 20h20. Depuis 1999, Moisson Montréal participe à l'événement enchanteur du Train des Fêtes CP. L'événement est ouvert au public sans frais.

Le Train CP sillonne, chaque année, le Canada et les États-Unis pour répandre l'esprit des Fêtes et récolter des fonds et des denrées pour les banques alimentaires locales en Amérique du Nord jusqu'au 18 décembre.

« Merci au Train des Fêtes CP pour son implication au sein de Moisson Montréal et à nos bénévoles dévoués qui contribuent grandement à réaliser notre mission. » Chantal Vézina, Directrice générale de Moisson Montréal.

Une soirée festive

Le passage du train est un moment magique à partager en famille et entre amis pour débuter le temps des fêtes. L'année dernière, lors de l'édition virtuelle, Moisson Montréal a reçu un généreux don de 15 000$ de la part du Train des Fêtes CP. Pour le retour de l'évènement en présentiel, l'équipe de Moisson Montréal et ses bénévoles vont être sur place à la Gare Beaconsfield pour récolter les dons en denrées et en argent. Musique festive, boissons chaudes et pizzas seront distribués dans la soirée. De plus, un concert gratuit animera l'évènement dès 20h30 avec les artistes Brittanny Kennell et Don Amero.

À propos de Moisson Montréal

Organisme de bienfaisance fondé en 1984, Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au Canada. Sa mission consiste à fournir un approvisionnement alimentaire optimal aux organismes communautaires desservant les personnes en situation de précarité de l'île de Montréal tout en participant au développement de solutions durables.

Grâce à la générosité des bénévoles et donateurs en denrées, Moisson Montréal bénéficie d'un effet de levier extraordinaire: avec chaque dollar de don, l'organisme redistribue plus de 15$ de nourriture. Moisson Montréal remet environ 17,1 millions de Kg de denrées par année au grand réseau d'entraide, incluant près de 300 organismes communautaires accrédités sur l'île de Montréal qui répondent à quelques 900 000 demandes d'aide alimentaire par mois.

SOURCE MOISSON MONTREAL

Renseignements: Contact presse : Audrey Bernier, [email protected], 514 701-4206