Le Train de la persévérance scolaire du Fonds 1804 en route pour l'Assemblée nationale

MONTRÉAL, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Fonds 1804, en partenariat avec VIA Rail Canada (VIA Rail), est fier d'annoncer la tenue du premier Train de la persévérance scolaire le 19 novembre 2019. Cette initiative permettra, au cours de l'année, à une quarantaine de jeunes de se rendre à Québec afin d'y vivre une expérience mémorable. Ces derniers seront reçus à l'Assemblée nationale par des élus et participeront à la période de questions et réponses ouvertes.

« Nous tenons à remercier VIA Rail pour leur grande générosité. Ensemble, nous soulignerons les efforts de nos jeunes dans leur réussite académique tout en stimulant leur participation citoyenne. » déclare Édouard Staco, président du Fonds 1804

« À VIA Rail notre objectif n'est pas seulement de faire voyager les Canadiens à travers le pays, mais de tisser des liens solides avec les communautés que nous desservons en soutenant des causes qui leur sont chères. La réussite éducative des jeunes est une cause qui me tient à cœur et nous sommes fiers de l'initiative du Fonds 1804 qui amènera un groupe à Québec pour découvrir les rouages de notre fonctionnement démocratique. » note Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction, VIA Rail Canada

Nous tenons à remercier les parents, les directions et le personnel scolaire pour leur collaboration dans la réussite de ce projet.

À propos du Fonds 1804

Le Fonds 1804 a pour mission de soutenir et reconnaître la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes, particulièrement ceux issus de milieux des minorités ethnoculturelles, en favorisant l'engagement des parents, de la famille et de la communauté. Aussi, nous accompagnons nos boursiers et boursières vers leur autonomie et leur insertion socioprofessionnelle.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et tous ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et mène à bon port près de 4,8 millions de voyageurs chaque année. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse https://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

https://fonds1804.org/

Renseignements: Arcelle Appolon, Première vice-présidente, Fonds 1804 pour la persévérance scolaire, Téléphone 514 826-1804, Courriel info@fonds1804.org

