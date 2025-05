Le Prix Nelson-Mandela du Fonds 1804 décerné à Patrick Caron et Andrée Mayer-Périard

MONTRÉAL, le 29 mai 2025 /CNW/ - À l'occasion de son 10e Gala de la persévérance scolaire, le Fonds 1804 décerne le Prix Nelson-Mandela à Patrick Caron, directeur général du Collège André-Grasset, et à Andrée Mayer-Périard, directrice générale du Réseau réussite Montréal, pour leur engagement remarquable en faveur de la réussite éducative.

Patrick Caron dirige le Collège André-Grasset depuis 2018. Sous sa gouverne, l'établissement a mis en place des initiatives favorisant l'accessibilité à des jeunes de milieux diversifiés. Reconnu pour son leadership rassembleur et son expertise de plus de 30 ans dans le réseau collégial, M. Caron incarne une vision inclusive de l'éducation, axée sur la réussite de chaque élève.

« Recevoir le Prix Nelson-Mandela du Fonds 1804 est un immense honneur qui me touche profondément, car il célèbre une cause qui m'habite depuis toujours : la réussite de chaque jeune, peu importe son parcours. Ce prix renforce ma conviction que l'éducation est le plus puissant levier d'égalité et d'espoir dans notre société. »

-- Patrick Caron

Andrée Mayer-Périard, à la tête du Réseau réussite Montréal depuis 15 ans, joue un rôle central dans la lutte contre le décrochage scolaire. Elle agit comme trait d'union entre les milieux scolaire, communautaire, institutionnel et familial, en soutenant des initiatives concertées et adaptées aux réalités des jeunes.

« C'est un honneur de recevoir le Prix Nelson-Mandela du Fonds 1804. Je me souviens du jour où j'ai rencontré les gouverneur.es du Fonds pour la première fois. Leur conviction, leur détermination, leur vision m'ont touchée droit au cœur. Je suis profondément convaincue que l'accès à une éducation de qualité est le socle d'une société plus juste, plus égalitaire et plus prospère. Ensemble, poursuivons notre engagement à bâtir une société où chaque parcours a sa place et chaque rêve, une chance de se réaliser. »

-- Andrée Mayer-Périard

« En honorant Patrick Caron et Andrée Mayer-Périard, nous soulignons deux parcours inspirants et engagés. Leurs actions transforment concrètement la vie des jeunes et illustrent parfaitement les valeurs de dignité, de courage et de solidarité qui guident le Fonds 1804. »

-- Edouard Staco, président du Fonds 1804

La remise du prix aura lieu dans le cadre du Gala de la persévérance scolaire, le dimanche 1er juin 2025, à la salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau à Montréal. Plus de 130 jeunes de partout au Québec y seront célébrés, en présence de près de 800 personnes : familles, personnels scolaires, acteurs communautaires, donateurs et dignitaires.

SOURCE Fonds 1804 pour la persévérance scolaire

Source : Fonds 1804 pour la persévérance scolaire, www.fonds1804.org, Relations médias : [email protected] | 514 832-1804