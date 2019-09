Le tout premier magasin Princess Auto du Québec ouvre ses portes à Saint-Jérôme

SAINT-JÉRÔME, QC, le 17 sept. 2019 /CNW Telbec/ - C'est à Saint-Jérôme que Princess Auto a inauguré mardi matin son tout premier magasin au Québec. Des élus locaux, des fournisseurs, des clients enthousiastes et les membres de l'équipe de leaders exécutifs de Princess Auto étaient rassemblés dans une ambiance festive pour l'occasion et pour la traditionnelle cérémonie de coupure de chaîne.

Le nouveau magasin d'une superficie de 2 500 m2 (27 500 pi2), situé au 150, rue Valmont, est le 47e de la chaîne et compte 46 membres dans son équipe, dont 18 membres d'équipe à temps partiel. La construction a été confiée à plusieurs entrepreneurs de la région.

Princess Auto est une entreprise familiale ayant son siège social à Winnipeg, au Manitoba, et qui compte plus de 2 500 membres dans son équipe. Depuis plus de 85 ans, Princess Auto fournit aux professionnels, aux bricoleurs et aux débrouillards les outils et équipements dont ils ont besoin pour réaliser leur projet de construction, de rénovation ou de réparation, quel qu'il soit. L'entreprise exploite 47 magasins répartis partout au pays, un centre d'appels national et un magasin en ligne. Avec sa large gamme d'outils, d'équipements et de produits, Princess Auto est l'endroit par excellence pour trouver ce qu'on ne trouve nulle part ailleurs, des pièces hydrauliques aux accessoires de soudure.

« L'ouverture du tout premier Princess Auto au Québec a beaucoup fait parler depuis son annonce en décembre dernier, souligne Marc-André Fournier, vice-président aux opérations, Québec. L'enseigne est reconnue pour son excellent service à la clientèle et ses prix compétitifs. Elle a su satisfaire et fidéliser une nombreuse clientèle partout au pays et entend bien conquérir également le cœur des Québécois. »

« Notre équipe est à pied d'œuvre depuis plusieurs mois et nous rêvions depuis très longtemps du jour où nous aurions le plaisir de rencontrer et de servir en personne nos fidèles clients québécois qui achetaient jusqu'ici en ligne ou se rendaient au magasin le plus proche en Ontario ou dans la région de l'Atlantique, se réjouit Yves Bergeron, leader de magasin, Saint-Jérôme. Nous sommes ravis de pouvoir les accueillir ici, près de chez eux, et nous voulons qu'ils se sentent comme un enfant dans un magasin de bonbons chaque fois qu'ils poussent la porte du magasin! »

Un deuxième magasin ouvrira sur le boulevard Robert-Bourassa à Laval le 4 février 2020. Le recrutement a commencé pour les nombreux postes à y pourvoir. Les candidats intéressés peuvent postuler en ligne via le site web de Princess Auto. Des journées de recrutement sont prévues au Centre de congrès Palace à Laval (1717, boul. Le Corbusier) les 21 et 22 septembre de 9 h à 18 h.

Fondée en 1933, Princess Auto est une entreprise familiale canadienne qui compte plus de 2 500 membres d'équipe et qui a son siège social à Winnipeg, au Manitoba. L'entreprise sert ses clients depuis 47 magasins répartis à travers le pays, un centre d'appels national et un magasin en ligne. Grâce à sa vaste gamme de produits, Princess Auto a pour objectif de fournir à ses clients les outils et équipements dont ils ont besoin et de leur offrir une expérience de magasinage hors pair, sans oublier la garantie Princess Auto : « Aucune vente n'est finale avant que le client ne soit satisfait ». Avec la création de sa fondation The Princess Auto Foundation, Princess Auto offre des bourses d'études aux étudiants inscrits dans des programmes de métiers spécialisés dans des collèges canadiens. Pour plus d'information concernant l'entreprise, veuillez consulter www.princessauto.com et suivez-les sur Twitter, Facebook et Instagram.

