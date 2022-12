Le Pilot de 4 e génération entièrement redessiné est le VUS de Honda le plus grand et le plus puissant jamais conçu.

Ce VUS familial ultra robuste possède un nouveau style, plus d'espace intérieur et une combinaison de capacités hors route et de dynamique agile sur route en tête de sa catégorie.

Pilot TrailSport : le VUS de Honda le plus robuste jamais offert, avec des pneus tout-terrain de série, des plaques de protection en acier, une garde au sol plus élevée, une suspension adaptée à la conduite hors route, et bien plus encore.

Quatre ensembles d'accessoires incluant le premier ensemble HPD pour le Pilot.

Le Pilot Sport est exceptionnellement bien équipé avec un PDSF débutant à 50 650 $.

MARKHAM, ON, le 1er déc. 2022 /CNW/ - Le tout nouveau Honda Pilot 2023, le plus grand et le plus puissant VUS de l'histoire de Honda, sera mis en vente au Canada le 12 décembre.

2023 Honda Pilot TrailSport (Groupe CNW/Honda Canada Inc.) 2023 Honda Pilot TrailSport (Groupe CNW/Honda Canada Inc.)

Combinant des capacités hors route et de dynamique agile sur route en tête de sa catégorie, ce Pilot de quatrième génération est le VUS familial ultime avec un nouveau style robuste et plus d'espace passager et de compartiment utilitaire. Les cinq versions bien équipées du Pilot incluent le nouveau Pilot TrailSport, le VUS de Honda le plus performant hors route, avec des caractéristiques hors route spéciales conçues pour transporter les aventuriers de fin de semaine encore plus loin des sentiers battus.

Le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) du Pilot débute à 50 650 $ avec le Pilot Sport (1 950 $ pour frais de transport et d'IPL [inspection prélivraison] non compris).

« Le tout nouveau Honda Pilot innove en matière de robustesse et de capacités dans la catégorie des VUS intermédiaires à trois rangées », a dit Steve Hui, vice-président adjoint, Honda Canada. « Nous sommes très heureux d'introduire ce véhicule au sein de notre gamme de produits et nous sommes confiants que le Pilot deviendra la référence dans son segment pour les clients canadiens ».

Prix et cotes de consommation pour le Honda Pilot 2023

Version PDSF Cote de consommation (L/100 km)2 Ville/autoroute/combiné Sport (traction intégrale [AWD]) 50 650 $ 12,4/9,3/11,0 EX-L (traction intégrale [AWD]) 54 450 $ 12,4/9,3/11,0 TrailSport (traction intégrale [AWD]) 57 450 $ 13,0/10,3/11,8 Touring (traction intégrale [AWD]) 61 350 $ 12,7/9,4/11,2 Black Edition (traction intégrale [AWD]) 62 850 $ 12,7/9,4/11,2

Exceptionnellement bien équipé

Conçue et développée aux États-Unis, la gamme de Pilot 2023 débute avec la version Sport très bien équipée, qui inclut le tout nouveau moteur Honda V6 de 3,5 L offert pour la première fois sur le Pilot, combiné à une boîte de vitesses automatique à 10 rapports mise au point exclusivement pour le Pilot. La combinaison procure une sensation douce et réactive grâce à une puissance motrice de 285 chevaux-vapeur à 6 100 tr/min et un couple de 355 N·m (262 lb·pi) à 5 000 tr/min (SAE nette pour les deux). Un nouveau système de limiteur de vitesse en descente de série améliore les capacités hors route du Pilot.

Une nouvelle chaîne sonore facile à utiliser avec un écran tactile de 7 po est offerte de série et compatible avec Apple CarPlayMD et Android AutoMC, avec des boutons physiques pour le volume et la syntonisation, et une structure de menu simplifiée. Le groupe d'instruments numérique partiel, les sièges avant chauffants, le contrôle automatique de la température à trois zones, les phares à DEL, le hayon électrique et les roues gris requin de 20 po à sept rayons sont également offerts de série. Le Pilot EX-L reprend l'équipement de la version Sport avec des sièges avant en cuir et un écran tactile de 9 po de série avec la compatibilité sans fil Apple CarPlayMD et Android AutoMC et un menu simplifié. La charge de smartphone sans fil 15 W compatible Qi et un système audio amélioré à 9 haut-parleurs sont également de série. L'EX-L ajoute aussi un éclat extérieur avec des garnitures et une barre de calandre chromées et des roues de 18 po en alliage à cinq rayons usinés.

Le nouveau Pilot TrailSport (57 450 $) ajoute encore plus de capacités hors route à la gamme de Pilot. Les caractéristiques robustes exclusives incluent une suspension réglée pour la conduite hors route et 25 mm de garde au sol supplémentaires, des plaques de protection en acier robustes pour mieux protéger le soubassement des dommages sur les sentiers, des points de récupération intégrés et des capacités de traction intégrale améliorées. Le Pilot TrailSport est également le premier VUS de Honda équipé de pneus tout-terrain pour une meilleure traction hors route. Les roues de 18 po sans pareil du TrailSport possèdent une apparence robuste et sont spécialement conçues pour réduire les risques de dommages causés par les sentiers.

Exclusive au TrailSport, une nouvelle couleur de peinture bleu ciel diaphane nacré disponible en option, souligne sa conception robuste et son esprit d'aventure. Dans l'habitacle, le TrailSport se distingue par des détails robustes, notamment des surpiqûres contrastantes orange exclusives et des appuie-tête brodés du logo TrailSport. Un toit vitré panoramique coulissant est aussi offert de série.

Pour plus de polyvalence, le Pilot Touring offre huit places flexibles sur demande, des sièges avant ventilés, un écran d'instrumentation numérique configurable de 10,2 po, un affichage tête haute en couleur et un système de caméra multiangle de 360 degrés (tous de série sur la Black Edition). À la deuxième rangée, un siège central multifonctionnel amovible, le premier de sa catégorie, peut être facilement rangé sous le plancher du compartiment utilitaire arrière au lieu d'être laissé dans le garage. Les familles disposent alors du siège si elles en ont besoin plus tard durant leur voyage. Le Pilot est le seul véhicule de sa catégorie avec huit places et un toit vitré panoramique ouvrant.

La chaîne sonore Bose avec 12 haut-parleurs haut de gamme conçue spécialement pour le nouvel habitacle procure une expérience d'écoute digne d'une salle de concert. Le système de navigation Honda relié par satellite (Honda Satellite-Linked Navigation SystemMC) et la fonction de point d'accès sans fil Wi-Fi sont également de série.

Le Pilot Black Edition complète la gamme avec des caractéristiques et des fonctions intérieures supplémentaires incluant des appuie-tête brodés avec le logo Black Edition et des sièges en cuir perforé.

Les Pilot Touring et Black Edition présentent aussi des finitions extérieures haut de gamme, notamment une grille de calandre et un montant B noir lustré, des moulures de garnissage d'échappement chromées doubles et des roues distinctes en alliage de 20 po à sept rayons avec une finition usinée sur la version Touring et en noir lustré sur la version Black Edition.

Plus fort, plus sécuritaire et plus habile

Chaque Pilot 2023 bénéficie d'améliorations importantes au niveau de la carrosserie, du châssis et du groupe motopropulseur, des technologies de sécurité et d'un raffinement général de la conduite. Une expérience de conduite plus sportive et plus engageante a été créée grâce à un tout nouveau châssis et à la structure de carrosserie la plus rigide jamais vue sur le Pilot. La plateforme extrêmement rigide a été conçue dès le départ en tenant compte des véritables capacités hors route du TrailSport, ce qui améliore également la conduite, la maniabilité et le raffinement général de toute la gamme Pilot.

Le Pilot présente également la deuxième génération du système primé de vectorisation du couple i-VTM4MC de traction intégrale de Honda, qui est de série sur toutes les versions. Le nouveau système i-VTM4MC plus performant est doté d'un différentiel arrière plus puissant, capable de supporter 40 % de couple en plus et d'offrir une réponse 30 % plus rapide, optimisant ainsi la traction dans tous les scénarios de conduite, notamment dans les conditions glissantes et hors route.

Cinq modes de conduite à sélectionner sont offerts de série pour optimiser l'expérience de conduite dans diverses conditions : Normal, Econ, Neige, ainsi que les nouveaux modes Sport et Remorquage. Les modèles EX-L et supérieurs disposent également du mode Sable et d'un nouveau mode Sentier qui optimisent les capacités hors route du Pilot.

De plus, tous les modèles Pilot 2023 sont équipés de série de la suite complète de technologies d'assistance au conducteur Honda SensingMD, qui comprend les systèmes d'assistance dans les embouteillages (TJA) et de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR). Le régulateur de vitesse et d'espacement (ACC) avec suivi à basse vitesse et l'aide au respect des voies (LKAS) ont été mis à jour pour offrir des réponses plus naturelles. Un rappel de siège arrière et un rappel de ceinture de sécurité arrière sont également nouveaux et de série pour toute la gamme.

Quatre ensembles d'options accessoires spéciaux

Pour la première fois, le Pilot est disponible avec un nouvel ensemble HPD qui pousse encore plus loin le nouveau style robuste du Pilot. Développé en collaboration avec Honda Performance Development (HPD), la société de course américaine de Honda, l'ensemble HPD comprend des roues HPD de 20 po en alliage noir mat, des élargisseurs d'aile, une plaque de protection latérale, ainsi que des décalcomanies et insignes HPD.

Vous trouverez des détails supplémentaires sur le tout nouveau Honda Pilot 2023 ici.

Pour vous abonner aux plus récentes nouvelles et mises à jour de Honda Canada, visitez www.hondanews.ca.

À propos de Honda Canada

Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, la société a produit des moteurs Honda et près de 10 millions de voitures et de camions légers dans ses installations de fabrication d'Alliston, en Ontario, où sont présentement fabriqués les Honda Civic et Honda CR-V. Honda Canada a investi plus de 6,5 milliards de dollars au Canada, et chaque année elle dépense plus de 3 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Depuis sa création, Honda Canada a vendu plus de cinq millions de voitures automobiles et de camions légers de marque Honda et Acura au Canada par l'entremise d'un réseau de concessionnaires de plus de 280 concessions partout au pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.hondacanada.ca .

SOURCE Honda Canada Inc.

Renseignements: John Bordignon, [email protected]