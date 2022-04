Le HR‑V, dont le lancement est prévu cet été, sera doté d'un moteur plus réactif et d'une nouvelle suspension arrière indépendante, ce qui rendra ce VUS sous-compact plus assuré, plus raffiné et plus agréable à conduire.

« Le tout nouveau HR‑V sous-compact attirera une nouvelle génération de clients grâce à ses caractéristiques améliorées. Il s'agit de l'ajout parfait dans le cadre de notre "année des VUS Honda", avec les tout nouveaux CR‑V et Pilot encore à venir », déclare Steve Hui, vice-président adjoint de Honda Canada. « Le HR‑V a acquis des qualités au-delà de son segment tout en conservant la fiabilité, la durabilité et la polyvalence qui ont fait sa renommée Cela en fait un modèle prisé par une variété de jeunes acheteurs à la recherche d'un VUS qui peut facilement sillonner les rues de la ville et les routes de campagne. »

Inspirée par l'exaltation que procurent de nouvelles expériences, la conception du HR‑V est ambitieuse et offre un fort sentiment d'aventure. Une ceinture de caisse horizontale basse, qui part du capot allongé et se prolonge au-dessus du renflement des ailes arrière, confère au véhicule une impression de mouvement. Des phares et des feux arrière à DEL, disposés en largeur, soulignent la posture athlétique du HR‑V. Un hayon sculpté et un déflecteur de hayon fonctionnel mettent en évidence ses lignes sportives.

Un grand habitacle offre une excellente visibilité, rehaussée par des rétroviseurs montés sur les portières et l'auvent de capot-moteur bas du HR‑V. Pour une apparence plus épurée et haut de gamme, la technologie de brasage au laser élimine la nécessité de recourir aux moulures de toit, et les essuie-glaces du HR‑V se dissimulent sous la ligne du capot lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

De plus amples renseignements sur le tout nouveau HR‑V seront publiés au cours des prochains mois et les consommateurs sont invités à en apprendre davantage au https://www.honda.ca/fr/vehicules-futurs/hr-v-2023.

