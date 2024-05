Le Tour du silence - Un hommage mondial aux cyclistes décédés dans des accidents de la route

QUÉBEC, le 3 mai 2024 /CNW/ - Mercredi 15 mai, autour de 18 h, des milliers de personnes défileront à vélo dans les rues de la province à l'occasion du Tour du Silence 2024. Cyclistes occasionnels ou aguerris, vous êtes tous invités à prendre part à cet événement international, dont le but est de souligner l'importance du partage de la route et de commémorer les décès de cyclistes. Plus nombreux nous serons à rouler, plus fort le message résonnera.

Les villes participantes pour le volet populaire du Tour du Silence

Le Tour du silence 2023

Voici les 22 villes participantes pour lesquelles l'événement est ouvert au grand public. Vous pouvez vous inscrire gratuitement dès maintenant. Pour ce faire, cliquez sur la ville de votre choix; vous y trouverez les détails et le formulaire d'inscription, facile à remplir :

Vidéo d'une édition précédente à Montréal :

La sécurité avant tout!

Avec l'arrivée du printemps, les accidents impliquant des cyclistes pourraient malheureusement refaire surface dans l'actualité. Même si le bilan routier demeure relativement stable d'une année à l'autre, les incidents qu'il recense sont toujours trop nombreux. Et ce qui est d'autant plus tragique est qu'ils sont pour la plupart évitables. Il faut donc poursuivre les efforts de sensibilisation, lesquels passent notamment par une initiative comme le Tour du Silence.

Qu'est-ce que le Tour du Silence?

Fondé en 2003 au Texas, le fondateur de l'initiative Ride of Silence, Chris Phelan, a décidé d'organiser une sortie à vélo en silence pour honorer la mémoire de son ami décédé alors qu'il se trouvait sur son vélo quand un autobus scolaire l'a fauché. Chaque année, plus de 450 initiatives organisées aux quatre coins de la planète se déroulent lors du troisième mercredi du mois de mai. En 2024, 22 villes du Québec seront le théâtre de cette journée de commémoration pour les cyclistes décédés sur nos routes. En plus d'honorer la mémoire des défunts cyclistes, les activités entourant cet événement visent à promouvoir l'importance d'une saine cohabitation entre les usagers de la route, le respect d'autrui et l'adoption de bons comportements à vélo. La sécurité routière, c'est l'affaire de tous les usagers.

La SAAQ, un partenaire de premier plan

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) participe à nouveau comme partenaire de premier plan au Tour du Silence afin de poursuivre ses efforts de sensibilisation à la sécurité à vélo auprès de la population. La contribution financière de la SAAQ a permis à la Fédération des sports cyclistes (FQSC) de bonifier les activités liées à la promotion du Tour du Silence en plus de mieux soutenir les organisations locales qui déploient l'événement dans les différentes régions du Québec encore cette année.

Les indispensables collaborateurs

La réussite d'un tel événement est rendue possible grâce à l'implication des différents comités organisateurs, avec l'appui essentiel de plusieurs acteurs, notamment la Sûreté du Québec (SQ), les municipalités et de leurs corps policiers, les établissements scolaires, les différents partenaires locaux et les bénévoles. Nous tenons également à remercier la ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec et vice-première ministre du Québec, Mme Geneviève Guilbault. Au nom de la grande communauté cycliste, nous vous sommes extrêmement reconnaissants et nous vous remercions pour votre implication.

