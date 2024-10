Le Sujet spécial demeure ouvert aux seuls journalistes travaillant dans une langue autre que le français ou l'anglais

TORONTO, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Le Concours canadien de journalisme acceptera les soumissions en n'importe quelle langue dans toutes les catégories pour le Concours canadien de journalisme de 2024.

La décision a été approuvée par le conseil des gouverneurs lors de sa réunion du 26 septembre.

Les soumissions dans une langue autre que le français ou l'anglais ont été acceptées pour la première fois pour la catégorie du Sujet spécial l'an dernier, alors que la publication en chinois Sing Tao a remporté ce prix inaugural.

Le Sujet spécial pour le concours de 2024 sera encore réservé aux candidatures dans une langue autre que le français ou l'anglais, mais elles pourront aussi être soumises dans d'autres catégories. Cela correspond à la façon dont les candidatures des petits médias pour la catégorie du Reportage à caractère local peuvent aussi être soumises dans d'autres catégories.

Ces changements s'inscrivent dans le cadre d'un engagement permanent à rendre le concours plus diversifié et inclusif de façon à mieux refléter la variété des publications et du journalisme à travers le pays.

Voici les autres changements cette année :

Les soumissions dans la catégorie du Reportage photo peuvent maintenant être attribuées à un ou plusieurs photographes, pourvu que les images forment un récit cohérent. L'an dernier, les photos ne pouvaient être soumises qu'au nom d'un seul photographe.





Les journalistes pigistes qui travaillent dans un domaine spécifique et qui vendent leurs reportages à plusieurs publications pourront maintenant avoir accès à la catégorie du Journalisme spécialisé comme pigistes, en soumettant leurs candidatures provenant de diverses publications.





Les juges peuvent maintenant prendre en considération les photos soumises dans le cadre de toutes les candidatures, avec l'audio, la vidéo et les graphiques. Précédemment, ils ne pouvaient pas tenir compte des photos dans le cadre des soumissions dans les catégories suivantes : Reportage à caractère international, Journalisme spécialisé, Économie, Sport, Culture et Divertissement, et Politique.

Les règles existantes en matière d'admissibilité demeurent les mêmes, après avoir été élargies l'an dernier. Les journaux canadiens non quotidiens qui usuellement publient cinq jours par semaine en ligne -- mais qui peuvent ne pas toujours atteindre ce seuil -- demeurent admissibles au concours.

Pour la troisième année consécutive, le Concours canadien de journalisme acceptera les soumissions dans une catégorie à l'intention des journalistes canadiens ou des organisations qui autrement ne seraient pas admissibles au concours. La Distinction honorifique spéciale vise à récompenser un travail journalistique exceptionnel qui ne correspond à aucune catégorie existante. Tous les genres de journalisme seront considérés, incluant texte, vidéo, audio, photo, graphique, bulletins d'information et réseaux sociaux. Tous les types de médias sont admissibles, incluant les téléradiodiffuseurs et les magazines qui autrement seraient inadmissibles. La distinction est destinée à ouvrir la porte à l'expérimentation en journalisme : transcendant les catégories, les salles de rédaction et le secteur en entier.

Conformément à une pratique de longue date, tout changement approuvé par les gouverneurs du CCJ entre en vigueur pour le concours 2024, qui couvre les travaux publiés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024.

Cette année, les frais d'inscription au concours, qui s'ouvre le 1er décembre, demeurent inchangés à 30 $ par candidature. Le nom des gagnants des prix sera connu lors d'un gala qui se tiendra à Montréal le 25 avril. Les billets d'admission seront mis en vente.

Le conseil des gouverneurs a aussi eu le plaisir d'accueillir un nouveau membre du conseil et une nouvelle directrice des commandites lors de sa réunion de septembre.

Christine Loureiro, cadre supérieure responsable de la stratégie numérique au Toronto Star, se joint au conseil. Elle dirige la page d'accueil, les alertes, le contenu stratégique et les équipes sociales. Son équipe a été finaliste pour la Nouvelle de dernière heure du Concours canadien de journalisme en 2018 et 2020, et a remporté le prix pour Culture et Divertissement en 2016. Elle a été directrice de la section culturelle au Star et rédactrice en chef de The Kit, et a été sélectionnée pour l'Online News Association Women's Leadership Accelerator en 2022.

Amanda Hansen se joint à l'organisation comme directrice des commandites et sera chargée de recruter des commanditaires pour le concours et le gala. Établie à Gatineau, au Québec, elle travaille actuellement pour la Quebec Community Newspaper Association, où elle est coordonnatrice de projet pour Better Newspapers Competition et l'Initiative de journalisme local.

Des possibilités de commandite demeurent disponibles pour le gala et les prix parrainés.Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec Amanda à [email protected] . ou à 819-583-9609.

Il s'agit de la 76e année du programme de prix et de la 36e en vertu de la présente structure administrative. Le Concours a été créé par le Toronto Press Club en 1949 pour encourager et récompenser l'excellence du travail journalistique dans les quotidiens au Canada. Le Concours est maintenant ouvert aux journaux quotidiens, agences de presse et sites de nouvelles en ligne dont les candidatures ont été approuvées par le conseil des gouverneurs du CCJ.

Pour plus d'information, communiquez avec :

Bev Wake

Directrice générale

Concours canadien de journalisme

[email protected]

604-220-7254

Andria Samis

Directrice du programme

Concours canadien de journalisme

[email protected]

416-738-3654

Amanda Hansen

Directrice des commandites

Concours canadien de journalisme

[email protected]

819-583-9609

