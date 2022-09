MONTRÉAL, le 14 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Les arrondissements de Saint-Laurent et d'Ahuntsic-Cartierville ainsi que la firme Provencher-Roy Architectes remportent le Grand prix du Design dans la catégorie Design Urbain Certification argent pour la planification du TOD1 Bois-Franc Développement immobilier structuré autour du transport collectif.

Futur quartier du TOD Bois-Franc (Groupe CNW/Arrondissements de Saint-Laurent et d'Ahuntsic-Cartierville (Ville de Montréal))

La gare Bois-Franc, située aux limites des arrondissements de Saint-Laurent et d'Ahuntsic-Cartierville, est appelée à devenir un important pôle de transport multimodal pour le secteur nord-ouest de Montréal grâce à l'aménagement de la nouvelle station du Réseau express métropolitain (REM), d'un terminus d'autobus et au futur prolongement de la ligne de métro orange.

Le TOD est un développement immobilier de moyenne à haute densité, structuré autour d'une station de transport en commun à haute capacité, comme une gare de train, une station de métro, une station de train léger ou un arrêt d'autobus. Situé à distance de marche d'un point d'accès important du réseau de transport en commun, le TOD Bois-Franc est un quartier qui conjugue notamment les déplacements actifs, la mixité sociale et le design urbain.

La démarche de planification du secteur de la gare Bois-Franc est un projet collaboratif porté par les arrondissements de Saint-Laurent et d'Ahuntsic-Cartierville et réalisé avec la participation financière de la CMM.

Le TOD Bois-Franc : une concertation citoyenne

Le concept d'aménagement a été élaboré à l'issue d'une démarche de consultation citoyenne comprenant une charrette d'idéation qui a eu lieu en mai 2019, permettant aux deux arrondissements de tenir compte des idées proposées par les citoyennes et citoyens vivant dans le secteur.

Une grande collaboration des secteurs public et privé

Le projet a impliqué de nombreux collaborateurs du secteur public et privé, notamment des représentants des organisations communautaires et acteurs du milieu, de la Ville de Montréal, de la Caisse de dépôt et placement du Québec, de l'ARTM, STM, du ministère des Affaires municipales, avec la participation et le financement de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

Le projet de l'aire TOD Bois-Franc s'inscrit dans la foulée des orientations métropolitaines visant à arrimer planification urbaine et mobilité durable en concentrant le développement autour des infrastructures de transport collectif du grand Montréal.

Citations

« Je suis ravi que l'excellence de ce projet soit reconnue par le biais de l'attribution de ce prix. L'innovation et la créativité sont effectivement au rendez-vous! Il me tarde de voir les familles s'installer dans ce quartier revampé où la qualité de vie sera rehaussée par des aménagements modernisés, attrayants et fonctionnels ! » a expliqué le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa.

« Nous nous réjouissons du prix obtenu par le projet TOD Bois-Franc et nous félicitons les équipes en arrondissement ainsi que l'équipe de Provencher-Roy Architectes pour la conception de ce projet innovant et exemplaire. Ce prix est l'aboutissement d'un projet de co-construction exceptionnel où la collaboration entre les différentes équipes fut essentielle. Cette reconnaissance démontre bien la portée de ce projet qui va transformer Bordeaux-Cartierville en un espace inclusif, vivant et au service du bien-être collectif. Nous poursuivons le travail afin que ce projet permette aux deux arrondissements de tirer le plein potentiel d'un aménagement axé sur la mobilité durable avec l'arrivée de la gare Bois-Franc du REM.» a déclaré Mme Thuillier, mairesse d'Ahuntsic-Cartierville.

Prestigieux et gage d'excellence!

Le Grand prix du Design souligne le talent créatif des professionnels qui œuvrent pour rendre un milieu prestigieux. Ce concours est reconnu à l'international pour son expertise et ses plateformes de qualité qui font la promotion de l'excellence en design et en architecture, ici et ailleurs. Le concours assure à ses partenaires et lauréats une reconnaissance professionnelle et un rayonnement régional et international.

1 TOD (Transit Oriented Development) Développement immobilier structuré autour du transport collectif

