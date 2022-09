Une vidéo spéciale a également été publiée avec des personnalités canadiennes partageant leurs souvenirs de la Série du siècle

OTTAWA, ON, le 21 sept. 2022 /CNW/ - Postes Canada a souligné aujourd'hui le 50e anniversaire de la Série du siècle de 1972 par un timbre rappelant l'expérience vécue par des millions de personnes au pays qui ont regardé à la télé un affrontement sans précédent de géants du hockey - et la victoire d'Équipe Canada dans les dernières secondes du huitième match.

Le timbre sur la Série du siècle (Groupe CNW/Postes Canada)

Le motif du timbre, qui illustre une mise au jeu dans le cadre d'un téléviseur des années 70, rappelle comment tout le Canada avait les yeux rivés sur l'écran alors que nos meilleurs hockeyeurs professionnels affrontaient pour la première fois l'équipe nationale de l'Union soviétique. Pendant près d'un mois, la population est passée par toute la gamme des émotions, de la confiance arrogante à la tristesse des défaites.

Postes Canada a également publié une vidéo spéciale dans laquelle plusieurs personnalités canadiennes se souviennent de leur expérience et de l'incidence de cet événement sur le pays. Les voici :

Lisa LaFlamme , téléjournaliste

, téléjournaliste Peter Mansbridge , téléjournaliste à la retraite

, téléjournaliste à la retraite Pierre Houde , commentateur sportif

, commentateur sportif Rick Hansen , athlète paralympique

, athlète paralympique Terry Mosher (alias Aislin), caricaturiste, Montreal Gazette

(alias Aislin), caricaturiste, France Saint-Louis , cinq fois championne du monde de hockey féminin

, cinq fois championne du monde de hockey féminin David Suzuki , scientifique, animateur de télévision

, scientifique, animateur de télévision Anthony Wilson-Smith , président et chef de la direction d'Historica Canada

, président et chef de la direction d'Historica Canada Doug Ettinger , président-directeur général de Postes Canada

Le 28 septembre 1972, entre 13 et 15 millions de personnes (sur 21 millions) se sont réunies dans leur salon ou leur sous-sol pour regarder la partie décisive. Elles l'ont aussi regardée dans les bars, les salles de la Légion royale canadienne, les usines et les bureaux. Elles se sont entassées devant les téléviseurs en vente dans les grands magasins. Les élèves l'ont regardé sur des téléviseurs installés au gymnase ou dans la salle de classe. Les commerces ont fermé pour permettre au personnel de voir la partie.

À seulement 34 secondes de la fin de la rencontre, Paul Henderson a marqué le but qui a donné la victoire au Canada. Plus tard, il a dit : « Quand j'ai vu la rondelle toucher le fond du filet, j'ai eu un choc. » Le Canada aussi.

À propos du timbre

Le timbre de la Série du siècle a été conçu par Jim Ryce et illustré par Gary Alphonso de Toronto. L'illustration s'inspire d'un affrontement entre Phil Esposito (7) d'Équipe Canada et un joueur de l'équipe soviétique lors du troisième match à l'aréna de Winnipeg, le 6 septembre 1972. Imprimée par Lowe‑Martin, l'émission comprend un carnet de 10 timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et un pli Premier Jour officiel oblitéré à Winnipeg. Les timbres et les articles de collection sont en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays.

Pour obtenir des images et plus de renseignements sur ce timbre et sur d'autres produits :

Dossier externe avec images à haute résolution (cliquer ici)

Magazine En détail (cliquer ici et ce dossier externe)

(cliquer ici et ce dossier externe) Une vidéo dans laquelle des personnalités canadiennes relatent leurs souvenirs de ce moment et un article de magazine (cliquer ici)

Plateformes de médias sociaux - Facebook, Instagram and Twitter

MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes

SOURCE Postes Canada

Renseignements: Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]