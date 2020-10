Le tiers des jeunes vapotent au Québec et risquent de s'exposer à de fortes doses de nicotine

« En tant que pédiatre dédié à la toxicomanie au Québec, j'ai siégé sur plusieurs comités consultatifs et nous n'avons jamais vu un produit créant une dépendance gagner si rapidement en popularité chez les adolescents. C'est particulièrement inquiétant », souligne le Dr Nicholas Chadi, pédiatre et clinicien-chercheur spécialisé en médecine de l'adolescence et toxicomanie, CHU Sainte-Justine, et porte-parole de la campagne. Malheureusement, la dépendance à la nicotine peut s'installer beaucoup plus rapidement chez les adolescents que chez les adultes. Ainsi après quelques semaines, voire quelques jours de vapotage, ils peuvent déjà être dépendants. »

LES EFFETS DU VAPOTAGE SUR NOS JEUNES

La nicotine contenue dans les cigarettes électroniques peut nuire au développement du cerveau des adolescents, à la mémoire et à la concentration, diminuer le contrôle des impulsions et être associée à des problèmes cognitifs et comportementaux à long terme. La majorité des parents croient que la cigarette électronique n'est utilisée que pour cesser de fumer. Ils ignorent que le produit séduit bon nombre de jeunes principalement en raison des saveurs attrayantes et de leur dispositif technologique.

« On ne connaît pas encore tous les effets de la cigarette électronique sur la santé. Cependant, des études indiquent qu'elle pourrait augmenter les risques de maladies pulmonaires et cardiovasculaires. Une chose est certaine, vapoter crée une dépendance qui s'installe souvent à long terme et peut avoir des répercussions insoupçonnées », renchérit Dr Chadi.

En effet, les cartouches des cigarettes électroniques peuvent contenir de hautes doses de nicotine, les mêmes que celles contenues dans un paquet de cigarettes par exemple. Les nouvelles générations de vapoteuses contiennent des sels de nicotine qui ont la particularité de ne pas irriter la gorge limitant ainsi le niveau d'inconfort et permettant l'inhalation de fortes doses.

PARLONS-EN

« À la lumière de ces données, il y a une réelle nécessité de débanaliser le vapotage chez les jeunes, de comprendre les risques liés à celui-ci et de réaliser que les produits sont très attirants pour eux. Nous ne voulons pas voir émerger une nouvelle génération de fumeurs, souligne Annie Papageorgiou, directrice générale du Conseil québécois sur le tabac et la santé. Nous devons mieux encadrer les produits de vapotage, en éliminant les saveurs et en contrôlant le taux de nicotine par exemple, sans oublier de sensibiliser les jeunes sur les risques liés au vapotage. »

Cette campagne invite les parents à aborder la question avec leurs jeunes dès leur entrée au secondaire. Le CQTS veut rappeler aux parents qu'ils ont des outils à leur disposition pour accompagner leurs enfants, dont le site www.parlonsenmaintenant.ca.

Financée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, cette initiative a pour objectif de sensibiliser les parents à l'impact de la vapoteuse sur la santé des jeunes et le risque de développer des dépendances importantes à la nicotine, mais surtout de les orienter vers des outils pour les aider à discuter avec leurs jeunes. Que ce soit sur internet, les réseaux sociaux, Noovo, Tou.tv et bien d'autres, les parents et la population québécoise en général seront appelés à se renseigner sur cette problématique préoccupante.

À PROPOS DU CONSEIL QUÉBÉCOIS SUR LE TABAC ET LA SANTÉ

Véritable chef de file dans son domaine, le Conseil québécois sur le tabac et la santé œuvre depuis plus de 41 ans à enrayer la première cause de mortalité évitable au Québec, le tabagisme.

