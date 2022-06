AUSTIN, Texas, 16 juin 2022 /CNW/ - Les 2 et 3 juin 2022, le Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) du St. David's Medical Center a accueilli son sixième symposium international sur les arythmies complexes, à l'occasion de la conférence EPLive 2022. Cette année, plus de 1 250 personnes se sont inscrites, un nombre record, et plus de 150 personnes y ont assisté en personne. Des personnes du monde entier, notamment de Singapour, de Thaïlande, de Tunisie, d'Allemagne, de Corée et de Grèce, ont participé au congrès.

Parmi les participants se trouvaient des électrophysiologistes cardiaques pratiquant en clinique, des membres des diverses Sociétés d'électrophysiologie et des cardiologues généralistes qui s'intéressent au traitement des arythmies cardiaques complexes, une condition où le cœur bat à un rythme irrégulier ou anormal. L'outil pédagogique principal a été la présentation de cas diffusés en direct du nouveau centre d'électrophysiologie de pointe du St. David's Medical Center, avec des commentaires d'experts.

Les cas réels réalisés au cours de l'EPLive 2022 ont mis en avant de nouvelles technologies mises au point par des médecins du TCAI, y compris l'électroporation irréversible, qui aide les patients atteints d'arythmie cardiaque en utilisant des champs électriques pulsés pour faire de minuscules cicatrices dans le cœur afin de bloquer les signaux électriques irréguliers, et donc, réduire potentiellement le risque de dommages aux veines, aux artères ou aux nerfs d'un patient.

« De la technologie avant-gardiste qui a été présentée au nombre record d'inscriptions, cette édition de l'EPLive a été la plus mémorable à ce jour », a déclaré Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., électrophysiologiste cardiaque, directeur médical exécutif du TCAI et directeur du cours EPLive. « L'EPLive joue un rôle de premier plan dans l'élargissement de la portée des options de traitement en électrophysiologie, ce qui, nous l'espérons, aura un effet positif sur la vie des patients dans le monde entier. »

EPLive a tenu quatre sessions au cours desquelles a été présentée une combinaison de cas en direct et enregistrés en provenance du TCAI et de certains des plus importants centres de recherche au monde dans le domaine, notamment : l'Arrhythmia Center CardioInfantil Foundation (Colombie), le Centre des Maladies Cardiovasculaires de l'UZ Brussel, la Cleveland Clinic, le Kansas City Heart Rhythm Institute, le Liverpool Heart and Chest Hospital (Royaume-Uni), le Mass General Hospital, le Methodist Hospital (Houston, Texas), le Montefiore Hospital (New York), le Monzino Cardiac Center (Italie), le Mt. Sinai Hospital (New York), le Pacific Heart (Californie), l'University of Arkansas Medical Center, l'UCLA, l'University of Chicago Medicine, l'University of Colorado School of Medicine, l'University Hospital of Brussels, l'University of Pennsylvania, le Southwestern Medical Center de l'University of Texas, la Vanderbilt University, le Westside Regional Medical Center (Floride) et la Yeditepe University (Turquie).

Outre les démonstrations du Dr Natale, la conférence EPLive 2022 a compris des présentations de plusieurs médecins du TCAI, dont le codirecteur du cours, Amin Al-Ahmad, M.D., ainsi que Shane Bailey, M.D.; Mohamed Bassiouny, M.D.; David Burkhardt, M.D.; David Burkland, M.D.; Robert Canby, M.D.; Paul Coffeen, M.D.; Joseph Gallinghouse, M.D.; Brian Greet, M.D.; Eric Hoenicke, M.D.; Rodney Horton, M.D.; Patrick Hranitzky, M.D.; David Kessler, M.D.; Javier Sanchez, M.D.; Kamala Tamirisa, M.D.; Senthil Thambidorai, M.D.; David Tschopp, M.D.; et Jason Zagrodsky, M.D.

Les médecins ont reçu un maximum de 14 heures CreditMC de catégorie 1 de l'American Medical Association (AMA) pour leur participation à la conférence.

Pour en savoir plus, visitez EP-Live.com.

