Le test de dépistage en laboratoire du SARS-CoV-2 TRIPLELOCK(MC) en microplaques de 96 puits de Precision Biomonitoring obtient l'approbation de Santé Canada

Les plaques de 96 puits TRIPLELOCKMC fabriquées au Canada permettent de gagner du temps en laboratoire

GUELPH, ON, le 4 févr. 2021 /CNW/ - Precision Biomonitoring annonce aujourd'hui avoir obtenu l'approbation de Santé Canada pour son test de dépistage du SARS-CoV-2 TRIPLELOCKMC en plaques de 96 puits. Grâce à leur récente approbation, ces plaques de tests lyophilisés prêts à l'emploi et de longue conservation peuvent être utilisées immédiatement dans les laboratoires partout au Canada.

Très fiables, les plaques de 96 puits TRIPLELOCKMC offrent une sensibilité et une spécificité de 100 % et n'ont pas besoin d'être réfrigérées; il est donc sécuritaire de les transporter et de les entreposer à la température ambiante. Les plaques de 96 puits TRIPLELOCKMC sont une solution RT-PCR évolutive et rentable pour détecter l'ARN du SARS-CoV-2 qui cause la COVID-19. Ce dispositif préaliquoté qui comprend 96 tests préchargés permet de gagner du temps et de réaliser un plus grand nombre de tests, en plus d'être compatible avec la plupart des instruments de laboratoire, ce qui en fait une solution idéale pour les laboratoires.

« Nous sommes ravis de notre troisième approbation de Santé Canada. Alors que nous continuons de nous attaquer aux difficultés de cette pandémie, nos solutions pour le dépistage sont un outil dont les laboratoires de partout au Canada ont grandement besoin pour demeurer rentables tout en réalisant un plus grand nombre de tests, a déclaré le Dr Mario Thomas, PDG de Precision Biomonitoring. Nous nous sommes fermement engagés à développer des tests novateurs et nous continuerons de fournir les outils nécessaires pour détecter rapidement ce virus et atténuer la pression qu'il exerce sur le système de santé. »

Le test de dépistage du SARS-CoV-2 TRIPLELOCKMC en plaques de 96 puits de Precision Biomonitoring a déjà obtenu le marquage CE, contribuant ainsi à atténuer la pression sur les systèmes de santé, les gouvernements, les travailleurs de première ligne et les entreprises partout en Europe.

Precision Biomonitoring est un précurseur en matière de trousses de diagnostic et de détection rapides et mobiles au Canada. Sa technologie unique peut être appliquée à n'importe quel organisme vivant, ce qui permet à ses clients de détecter de façon délocalisée un organisme ou un agent pathogène et d'obtenir un résultat immédiat. Détenant actuellement trois approbations de Santé Canada et une approbation européenne, il s'agit de la première et de la seule solution canadienne pour appuyer la lutte contre la pandémie au Canada.

À propos des plaques de 96 puits TRIPLELOCKMC de Precision Biomonitoring pour le dépistage du SRAS-CoV-2

Les plaques de 96 puits de longue conservation TRIPLELOCKMC de Precision Biomonitoring pour le dépistage du SRAS-CoV-2 constituent une solution novatrice qui détecte l'ARN du syndrome respiratoire aigu sévère COVID-19. Puisque le test et les réactifs sont lyophilisés dans les puits, ils sont stables à la température ambiante. Portatives et de longue conservation, les plaques de 96 puits TRIPLELOCKMC peuvent être transportées sans être réfrigérées. Elles contiennent 96 tests de dépistage lyophilisés préaliquotés et préchargés, ce qui en fait la solution idéale pour réaliser un plus grand nombre de tests. Elles permettent aux laboratoires de gagner du temps parce qu'il n'est pas nécessaire de mélanger et d'aliquoter de nombreux réactifs. Les deux cibles d'ARN de la COVID-19 sont multiplexées au moyen du contrôle positif de l'ARN et sont très fiables grâce à leur sensibilité de 100 %. L'identification et le diagnostic précoces de la COVID-19 sont essentiels pour assurer une réponse rapide et ainsi atténuer les éventuelles conséquences négatives supplémentaires du virus.

À propos de Precision Biomonitoring

Fondée en 2016 par une équipe de scientifiques de l'Institut de la biodiversité de l'Ontario de l'Université de Guelph au Canada, Precision Biomonitoring fournit grâce à la plateforme TRIPLELOCKMC des solutions de surveillance moléculaire sur place qui permettent un dépistage précoce des organismes chez ses clients, favorisant une intervention plus rapide. Nous comptons parmi nos clients des organisations qui ont besoin d'une surveillance sur place et d'une identification rapide de tout organisme vivant dans tout type d'environnement. L'équipe de Precision Biomonitoring est au cœur des innovations technologiques dans l'industrie de la génomique. Nous entrevoyons pour l'avenir un monde dans lequel nous pourrons identifier n'importe quel organisme sur place, en un instant, partout sur la planète.

