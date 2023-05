Hugh Anthony Arrell, le chef Jim Boucher, Madeleine Paquin et Edward Sonshine

reçoivent la plus haute distinction du monde des affaires canadien.

TORONTO, le 11 mai 2023 /CNW/ - Ce soir, le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne (TRAC) aura lieu au Palais des congrès du Toronto métropolitain. Plus de 600 des chefs d'entreprise les plus estimés du Canada se réuniront pour reconnaître quatre personnes exceptionnelles et visionnaires qui seront intronisées en tant que 44e classe de Compagnons de l'Ordre du Temple de la renommée de l'entreprise, la plus haute distinction en son genre dans le monde des affaires canadien.

Cette célébration est la principale activité nationale de collecte de fonds en faveur de JA Canada, et les recettes de la soirée alimentent la mission de l'organisme à but non lucratif, qui consiste à doter les élèves de compétences leur permettant de réussir tout au long de leur vie. Le travail de JA, qui consiste à donner aux jeunes les moyens de construire des économies et des communautés résilientes, a été reconnu pour la deuxième année consécutive comme une voie vers la paix, avec la récente nomination de JA Worldwide au prix Nobel de la paix.

"Le FHCC nous permet d'apprendre de Canadiens extraordinaires les pierres angulaires du leadership et de la réussite entrepreneuriale", a déclaré Scott Hillier, directeur général de JA Canada. "Chez JA, nous nous inspirons de ces leçons pour étayer notre travail visant à inspirer et à préparer les jeunes à acquérir les compétences nécessaires pour réussir et s'épanouir dans notre économie mondiale."

Les Compagnons du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne, qui sont récompensés pour leur vision et leur leadership, leur contribution à la prospérité économique et leur engagement civique, servent de modèles à la prochaine génération de jeunes leaders.

Les personnes intronisées chaque année sont choisies par un comité de sélection indépendant, facilité par Korn Ferry, sur la base des candidatures au Temple de la renommée de l'Ordre des entreprises, qui sont traitées de manière continue.

La Fondation CIBC, RioCan, LOGISTEC, Burgundy Asset Management et la Banque Nationale sont les principaux commanditaires de la cérémonie d'intronisation et de célébration de style gala qui aura lieu le 11 mai 2023 et à laquelle assisteront des chefs d'entreprise de premier plan, d'anciens compagnons, des dignitaires et des jeunes leaders.

Chaque personne intronisée reçoit un prix, une vidéo sur son héritage et un portrait qui est affiché dans l'installation permanente du Temple de la renommée des affaires à Brookfield Place.

Une vidéo de la cérémonie d'intronisation, des discours d'acceptation et des vidéos personnelles présentant la vie et la carrière de Hugh Anthony Arrell, du chef Jim Boucher, de Madeleine Paquin et d'Edward Sonshine seront disponibles sur le site www.cbhf.ca la semaine prochaine.

D'anciens compagnons, des partenaires commerciaux et des amis de tout le pays ont offert des cadeaux en l'honneur des personnes intronisées en leur adressant des messages personnels de dévouement :

"Merci aux Compagnons du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne 2023 d'avoir démontré l'ingéniosité du Canada pour soutenir notre économie. Tous sont des pionniers et des agents de changement dans leurs secteurs respectifs. Dans notre pays et à l'échelle mondiale, Madeleine Paquin est l'un de ces leaders remarquables qui continue de transformer LOGISTEC pour qu'elle atteigne de nouveaux sommets inimaginables."

"Il est rare qu'un dirigeant crée une vision d'entreprise qui réponde aux besoins environnementaux et économiques futurs du Canada, surtout lorsque ces besoins ne sont pas encore connus. En travaillant avec le chef Jim Boucher, on ne peut qu'être inspiré et penser différemment lorsqu'on entreprend de nouvelles entreprises. En tant qu'entrepreneur, le chef Boucher ne se contente pas de croire, il s'engage à travailler avec les entreprises et la communauté pour célébrer le progrès collectif en vue d'un bénéfice mutuel."

"Félicitations à quatre chefs d'entreprise extraordinaires, reconnus comme la classe de compagnons 2023 de la FHCC. Un grand merci à Tony Arrell qui a été le mentor de tant de personnes tout en construisant une entreprise fondée sur des relations exceptionnelles, la confiance et une poursuite incessante du succès."

"Avoir une bonne idée est le début du progrès, mais ce n'est qu'en prenant les mesures nécessaires pour la réaliser que vous et ceux que vous dirigez atteindrez le succès. Une force en soi, Edward Sonshine a vu une opportunité et a pris le risque de faire évoluer un modèle d'investissement immobilier. Ed démontre ce à quoi les jeunes Canadiens peuvent aspirer s'ils apprennent et travaillent dur pour accomplir et réussir là où leur carrière les mènera".

Pour reconnaître les Compagnons de la Classe 2023 du FHCC par un don en l'honneur, veuillez visiter le site www.cbhf.ca pour plus d'information ou nous envoyer un courriel à [email protected].

À propos du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne (TRAC)

Le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne célèbre les réalisations exceptionnelles des chefs d'entreprise les plus éminents du Canada. Depuis 1979, plus de 200 chefs d'entreprise ont été intronisés au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne. Célébrant les leaders d'aujourd'hui et inspirant les leaders de demain, le dîner de gala du PACC est l'événement national de collecte de fonds par excellence pour soutenir JA Canada.

À propos JA Canada

JA Canada inspire la prochaine génération à réaliser son potentiel et à avoir un impact positif sur sa communauté. Par l'entremise de son réseau de bureaux locaux et en collaboration avec des éducateurs et des bénévoles, JA Canada offre aux jeunes des expériences d'apprentissage pratiques, immersives et numériques. L'an dernier, JA a touché plus de 270 000 jeunes d'un océan à l'autre. JA s'engage à garantir

