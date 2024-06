LOS ANGELES et IRVINE, Californie, 5 juin 2024 /CNW/ - Le Temple de la renommée asiatique et l' Orange County Music & Dance s'associeront pour construire un centre des arts de la scène à la fine pointe de la technologie au Irvine Great Park. À son ouverture en 2026, le parc municipal de 1 300 acres sera l'un des plus importants au monde. Irvine est connue comme un incubateur d'entreprises en démarrage comptant la cinquième population asiatique en importance en Amérique.

Découvrez le communiqué interactif multicanal complet ici : https://www.multivu.com/players/English/92214540-asian-hall-of-fame-partners-orange-county-music-and-dance/

Le Temple de la renommée asiatique est un établissement culturel, éducatif et de recherche qui rehausse la perception du public à l'égard de l'héritage asiatique et autochtone en Amérique et dans le monde. Les illustres sommités et piliers de la communauté sont intronisés chaque année, de Bruce Lee à Freddie Mercury of Queen.

La salle de concert de calibre mondial accueillera des spectacles d'étudiants et des groupes communautaires dans les domaines de la musique, de la danse et du théâtre. Il sera le foyer permanent du Temple de la renommée asiatique et de son contenu interculturel. Des spectacles tout au long de l'année mettent également en vedette des fondateurs primés aux Grammy de The Doors, de Chicago et d'autres ambassadeurs de la bonne volonté.

La programmation professionnelle et le centre technologique du Temple de la renommée asiatique continueront de faire progresser son Institut de recherche, son Fonds d'impact pour les femmes autochtones et asiatiques et son Initiative de défense des droits des victimes de traumatismes. Des événements caritatifs offrent des bourses d'études à Orange County Music & Dance, qui accorde une aide financière pour les frais de scolarité à 40 % de ses étudiants.

« La collaboration avec le Temple de la renommée asiatique renforcera notre capacité à permettre aux étudiants de toutes les cultures, peu importe leur situation financière, de suivre leur passion, d'explorer leur créativité et de réaliser leurs rêves, a déclaré Douglas Freeman, Président exécutif et chef de la direction d'Orange County Music & Dance.

Orange County Music & Dance est une école d'arts préprofessionnelle et communautaire qui dessert près de 300 élèves, enfants défavorisés, adultes mal desservis et anciens combattants. OCMD est un partenaire de la Steinway Select School, de la Lang Lang International Music Foundation et de l'Outstanding Arts Organization 2024 décerné par le comté des Arts Orange.

« Le Temple de la renommée asiatique se consacre à élever le Irvine Great Park avec une expérience de destination qui fait progresser la musique et la danse du comté d'Orange et garantit un accès équitable à l'excellence pour les générations à venir, a déclaré Maki Hsieh, président et chef de la direction du Temple de la renommée asiatique et membre votant des Grammy.

Le site de 15 000 pieds carrés et de 800 places coûtera environ 15 millions de dollars, dont 8 millions de dollars proviendront du Temple de la renommée asiatique. À son ouverture, le Asian Hall of Fame Performing Arts Center deviendra le premier CPA asiatique et autochtone aux États-Unis.

[email protected] | (626) 600-9418 asianhalloffame.org | ocmusicdance.org

SOURCE Asian Hall of Fame