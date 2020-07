43 % des Québécois possédant une piscine disent qu'ils vont superviser leurs enfants eux-mêmes pendant qu'ils sont en télétravail, selon un sondage Allstate du Canada réalisé dans le cadre de la Semaine nationale de prévention de la noyade

MONTRÉAL, le 13 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Cet été sera mémorable, si l'on se fie au nombre de familles qui passeront du temps à la maison en raison de la pandémie de COVID-19. Plusieurs familles québécoises jonglent entre le travail et l'école à la maison depuis près de quatre mois et rêvent de longues journées à se prélasser au bord de la piscine. C'est pourquoi, en prévision de la Semaine nationale de prévention de la noyade qui débute le 19 juillet, Allstate du Canada, compagnie d'assurance ("Allstate Canada") en partenariat avec la Société de sauvetage, division du Québec, souhaite rappeler aux Québécois de toujours être à l'affût autour de la piscine.

Selon un nouveau sondage Allstate du Canada, effectué auprès des participants au forum Angus Reid, la moitié des parents québécois qui possèdent ou qui planifient se procurer une piscine dans un avenir rapproché (52 %) prévoient travailler de la maison cet été, au moins de façon occasionnelle, et près d'une personne sur dix (9 %) de ces parents affirment que leurs enfants vont se baigner sans supervision. D'autre part, quatre parents québécois sur dix (43 %) possédant une piscine ont affirmé qu'ils allaient superviser leurs enfants tout en travaillant de la maison.

« En possédant une piscine, vous êtes responsables de la sécurité non seulement de vos proches, mais aussi de vos invités », explique Carmine Venditti, directeur d'agence chez Allstate du Canada, compagnie d'assurance. « Les polices d'assurance du Québec ne couvrent pas automatiquement les piscines ou les spas, ajoute Carmine Venditti, d'Allstate du Canada. Les gens qui possèdent une piscine ou un spa, ou prévoient en faire l'acquisition, sont invités à discuter avec leur agent d'assurance afin d'avoir la protection appropriée » ajoute-t-il.

Le rapport 2019 de la Société de sauvetage, division du Québec, indique que dans 87% des cas de noyade chez les enfants au Québec, il y avait soit supervision distraite ou absence de supervision.

« Beaucoup de familles auront à trouver un équilibre entre le télétravail et s'occuper de jeunes enfants. Le fait de posséder une piscine implique d'imposer des règles supplémentaires que tous les membres de la famille doivent suivre, affirme Raynald Hawkins, Directeur général de la Société de sauvetage, division du Québec. Il est très risqué de laisser des enfants nager sans supervision ou avec un parent ne pouvant garder son attention complète à cause de distractions constantes liées au travail. Les dangers et les risques associés à l'eau sont toujours présents. Une noyade est silencieuse et peut se produire en 15 ou 20 secondes à peine. Il est donc essentiel de surveiller les jeunes enfants en tout temps cet été lorsqu'ils sont près de la piscine. »

Les chiffres mettent en évidence la nécessité de sensibiliser le public au sujet de la sécurité entourant les activités aquatiques, particulièrement cet été où un grand nombre de familles profiteront plus souvent de leur piscine.

Conseils de sécurité pour les piscines résidentielles

Allstate du Canada et la Société de sauvetage, division du Québec, collaborent pour une deuxième année de suite afin de sensibiliser la population au sujet de la prévention des accidents, en offrant trois conseils de sécurité pour les piscines résidentielles :

Désignez un surveillant responsable - Sachez qui est en charge en tout temps. S'il y a plus d'un adulte qui travaille à la maison, allouez du temps à chacun dans votre journée pour vous concentrer à la surveillance des enfants durant leur baignade.

- Sachez qui est en charge en tout temps. S'il y a plus d'un adulte qui travaille à la maison, allouez du temps à chacun dans votre journée pour vous concentrer à la surveillance des enfants durant leur baignade. Prenez une pause du travail lorsque vous surveillez la piscine - Si vous êtes le superviseur désigné, assurez-vous de mettre de côté votre téléphone et votre ordinateur afin d'être totalement concentré sur la surveillance de ceux qui se trouvent dans la piscine. Restez à proximité et à l'affût afin de pouvoir réagir rapidement, au besoin.

- Si vous êtes le superviseur désigné, assurez-vous de mettre de côté votre téléphone et votre ordinateur afin d'être totalement concentré sur la surveillance de ceux qui se trouvent dans la piscine. Restez à proximité et à l'affût afin de pouvoir réagir rapidement, au besoin. Restreignez l'accès à l'eau lorsque la piscine n'est pas utilisée - Si personne ne peut surveiller les baigneurs, il ne vaut pas la peine de prendre un risque. Assurez-vous de toujours suivre les consignes de sécurité et de fermer la clôture pour garder le contrôle sur l'accès à la piscine.

Pour plus de conseils afin de profiter de l'eau de façon sécuritaire, visitez le blogue Allstate Assurance à conseilsduquotidien.ca.

À propos de ce sondage

Il s'agit des résultats d'un sondage réalisé par Allstate du Canada entre le 10 et le 15 juin 2020. L'échantillon était constitué de 505 Canadiens répondants aux critères suivants : parents d'un enfant de moins de 18 ans qui possèdent une piscine ou prévoient en acheter une cet été. Dans l'échantillon national, 200 répondants provenaient du Québec. Tous les répondants sont des membres du forum Angus Reid et des réseaux partenaires. Le sondage a été réalisé en français et en anglais.

À propos de la Société de sauvetage, division du Québec

La Société de sauvetage est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser les interactions sécuritaires avec l'eau afin de prévenir les noyades et autres traumatismes. La Société de sauvetage, division du Québec, est appuyée par le Gouvernement du Québec, Éduc'alcool, Aquam, la Régie du bâtiment du Québec et Placements Sports. Pour plus d'information, consultez le site societedesauvetage.org.

À propos d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance

Chef de file dans le domaine des assurances auto et habitation, Allstate du Canada, compagnie d'assurance fournit à ses clients des produits et services de prévention et de protection adaptés à chaque étape de la vie. Au service des Canadiens depuis 1953, l'entreprise met tout en œuvre pour que non seulement ses clients, mais aussi ses employés soient en bonnes mainsMD, comme en fait foi sa présence au palmarès des Employeurs de choix au Canada pour une septième année de suite. Allstate du Canada tient à contribuer au mieux-être des communautés dans lesquelles elle exerce ses activités et appuie des organisations comme la Mission Old Brewery, MADD Canada et Centraide. Consultez le site allstate.ca pour en savoir plus.

