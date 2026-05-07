Le K70 NXTPAPER met son écran innovant à la disposition des utilisateurs expérimentés qui profiteront de ses performances uniques et de son confort oculaire.

TORONTO, le 7 mai 2026 /CNW/ -- TCL, leader dans le domaine des technologies d'affichage pour les téléphones intelligents, tablettes et appareils connectés riches en fonctionnalités, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle gamme de mobiles TCL K70. Fleuron de la gamme grâce à la technologie d'affichage avancée NXTPAPER de TCL, le K70 NXTPAPER offre un écran sans reflets et filtrant la lumière bleue, conçu pour un confort visuel tout au long de la journée.

« Notre technologie d'affichage emblématique s'améliore encore avec la nouvelle série K70, déclare Mitch Peterson, directeur général de TCL Mobile pour l'Amérique du Nord. En collaboration avec nos opérateurs partenaires, nous sommes fiers d'offrir aux Canadiens un choix plus large d'appareils dotés de fonctionnalités haut de gamme et améliorant la productivité, à un prix abordable. »

Conçu pour les consommateurs modernes qui recherchent des utilisations fluides et immersives, le K70 NXTPAPER est doté d'un écran HD+ de 6,75 po, offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz. Complété par un système hybride à double caméra arrière de 50 Mpx, une pile robuste de 5200 mAh et les performances 5G d'un processeur à huit cœurs, le téléphone possède tous les attributs d'un appareil haut de gamme à un prix attractif.

Une technologie d'affichage innovante

Leader dans le développement et la fabrication d'écrans numériques, TCL place sa technologie d'affichage exclusive NXTPAPER au cœur du K70 NXTPAPER. Conçu pour réduire les reflets et filtrer la lumière bleue, cet écran unique rend les longues sessions d'utilisation plus agréables pour les yeux. La touche NXTPAPER dédiée permet aux utilisateurs de basculer entre les modes Color Paper, Ink Paper et Max Ink, offrant une expérience visuelle semblable à celle du papier tout en conservant la clarté classique d'une interface en couleur et en noir et blanc. La température de couleur adaptative s'ajuste automatiquement aux conditions d'éclairage ambiantes, garantissant des images naturelles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Ne manquez aucun moment

Le K70 NXTPAPER est équipé d'un système polyvalent à double caméra arrière, dont l'objectif principal hybride de 50 Mpx, optimisé par IA, fait également office de caméra super macro pour les gros plans détaillés. L'objectif ultra grand-angulaire de 5 Mpx élargit le champ de prise de vue pour les paysages et les photos de groupe, tandis que la caméra frontale de 32 Mpx permet de réaliser des égoportraits nets et des appels vidéo clairs. Pour optimiser ces fonctionnalités, le K70 NXTPAPER est alimenté par une pile de 5200 mAh offrant plus de 48 heures d'autonomie sur une seule charge, associée à une recharge rapide de 33 W pour vous permettre de reprendre rapidement vos activités en cas de besoin.

TCL K70 XE

Le TCL K70 XE se joint également à la gamme K70. Avec des performances 5G fiables et un grand écran HD+ NXTVISION de 6,8 po, les consommateurs à la recherche d'un excellent rapport qualité-prix au quotidien seront ravis par ses nombreuses fonctionnalités. Doté de 4 Go de mémoire RAM et de 64 Go de stockage, le K70 XE est conçu pour les utilisateurs qui recherchent un téléphone intelligent fiable et performant, doté de fonctionnalités haut de gamme à un prix abordable.

Prix et disponibilité

TCL K70 NXTPAPER - Disponible au Canada à partir du 21 mai

TCL K70 XE - Disponible au Canada dès aujourd'hui

À PROPOS DE TCL MOBILE

TCL Mobile (une filiale de TCL) est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de téléphones intelligents, de tablettes et d'appareils connectés. Avec pour mission de rendre la 5G accessible à tous, TCL Mobile inspire l'excellence (Inspire Greatness) dans la vie de ses clients grâce à des technologies et des solutions de pointe. Pour plus d'informations sur les produits TCL Mobile, rendez-vous sur : https://us.tcl.com/

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SOURCE TCL North America

Rob Manfredo - [email protected]