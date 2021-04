« Nous sommes très heureux de maintenant pouvoir offrir aux Canadiens qui utilisent le Dexcom G6 pour gérer leur diabète le choix de porter leur capteur de SGC à l'arrière du bras ou sur l'abdomen », a souligné Laura Endres, vice-présidente et directrice générale de Dexcom Canada. « Il est important pour nos utilisateurs d'avoir plusieurs options dans le port de ce dispositif qui leur change la vie, afin qu'ils puissent choisir de le porter à l'endroit le plus confortable pour eux et le mieux adapté à leur mode de vie.

Le Dexcom G6 utilise un petit capteur et un émetteur portables qui mesurent en continu les taux de glucose et les transmettent sans fil à un appareil intelligent compatible† ou un récepteur. Ce système de SGC permet aux personnes atteintes de diabète d'avoir accès à des données sur leur taux de glucose en temps réel à toutes les cinq minutes et ce, jour et nuit. Le Dexcom G6 indique également la direction et le taux de variation du glucose ce qui offre aux utilisateurs la possibilité de prendre des décisions plus éclairées concernant la gestion proactive de leur taux de glucose.

Grâce à une alerte prédictive Urgence Bas imminent, le Dexcom G6 peut avertir l'utilisateur à l'avance d'une hypoglycémie sévère, ce qui lui laisse suffisamment de temps pour prendre les mesures appropriées avant que l'épisode se produise, de jour comme de nuit.

Il est cliniquement prouvé que la SGC Dexcom permet de réduire le taux d'HbA1C, de réduire l'hyper- et l'hypoglycémie, ainsi que d'augmenter le temps dans la plage (c'est-à-dire le pourcentage de temps pendant lequel la glycémie d'une personne se situe dans un intervalle cible). 2,3

Le système de SGC Dexcom G6 est le seul système de surveillance du glucose par capteur approuvé au Canada pour utilisation chez les enfants de deux ans et plus. Vous trouverez plus de renseignements sur le Dexcom G6 à l'adresse suivante : www.dexcom.com.

*Si les alertes et les résultats de glucose du Dexcom G6 ne correspondent pas aux symptômes ou aux attentes, un lecteur de glycémie doit être utilisé pour toute décision thérapeutique liée au diabète.

† Pour une liste des appareils compatibles, visitez www.dexcom.com/compatibility

À propos de Dexcom, Inc.

Dexcom, Inc. offre des systèmes innovants de surveillance du glucose en continu qui accordent une plus grande autonomie aux personnes touchées par le diabète. Dexcom, dont le siège social est situé à San Diego en Californie, est actif avec des opérations au Canada. Dexcom est maintenant reconnu comme un chef de file en matière de technologie des soins du diabète. À l'écoute des besoins des utilisateurs, des soignants et des fournisseurs de soins de santé, Dexcom simplifie et améliore la gestion du diabète à travers le monde. Pour en savoir plus au sujet des systèmes de SGC Dexcom, visitez www.dexcom.com.

© 2021 Dexcom, Inc. Dexcom et Dexcom G6 sont des marques déposées de Dexcom, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous droits réservés.

Références

1 Roze S, Isitt J, Smith-Palmer J, Lynch P. Evaluation of the Long-Term Cost-Effectiveness of the Dexcom G6 Continuous Glucose Monitor Versus Self Monitoring of Blood Glucose in People with Type 1 Diabetes in Canada. Poster presentation presented at: 2020 Canadian Association for Population Therapeutics; October 27, 2020. 2 Beck RW, Riddlesworth T, Ruedy K, et al. Effect of continuous glucose monitoring on glycemic control in adults with type 1 diabetes using insulin injections: the diamond randomized clinical trial. JAMA. 2017;317(4):371. 3 Welsh JB, Gao P, Derdzinski M, et al. Accuracy, Utilization, and Effectiveness Comparisons of Different Continuous Glucose Monitoring Systems. Diabetes Technol Ther. 2019;21(3):128-132.

