OTTAWA, ON, le 13 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) et ses partenaires, la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) et Stepped Care Solutions, sont heureux d'annoncer que le temps d'attente moyen pour obtenir des services de counseling en santé mentale et avoir accès à des soins le jour même a été réduit de 79 % entre 2020 et 2022 dans les T.N.-O.

En mars 2020, le GTNO a mis en œuvre le Modèle de soins par paliers 2.0© (SPP 2.0), un modèle qui vise à améliorer et à développer les systèmes en organisant et en améliorant l'accès aux ressources et aux services dans le domaine de la santé mentale et du traitement des dépendances et des problèmes de consommation de substances. Le modèle prône une approche flexible qui ouvre l'accès aux personnes en quête de soutien. Pour ce faire, diverses options sont offertes, comprenant des ressources et des services aussi bien formels qu'informels. Grâce à l'amélioration des services, à la formation des prestataires, à la mobilisation communautaire et à la création du Groupe consultatif sur le mieux-être psychologique et le traitement des dépendances des T.N.-O., le Modèle SPP 2.0 a élargi la portée, la variété et la flexibilité des services.

Plus de 47 500 séances de counseling ont été offertes entre 2020 et 2022, dont 27 % le jour même ou sans rendez-vous, et 72 % des utilisateurs interrogés se sont déclarés satisfaits des temps d'attente.

Fort du succès du Modèle SPP 2.0, le GTNO va continuer à mobiliser les communautés, les partenaires autochtones et les parties prenantes du système de santé et de services sociaux afin de tisser des relations et de se concentrer sur l'amélioration systématique de la qualité des services, notamment au regard de la lutte contre le racisme, de la sécurité culturelle et des programmes autochtones.

Le succès de la mise en œuvre du Modèle SPP 2.0 dans les T.N.-O. témoigne du pouvoir des partenariats et de l'engagement du gouvernement territorial à fournir à la population des services de santé mentale de qualité, accessibles et centrés sur la personne.

Citations

« Depuis que nous avons conclu notre partenariat avec la Commission de la santé mentale du Canada et Stepped Care Solutions, en mars 2020, nous avons amélioré la prestation des services de santé mentale et de traitement des dépendances. Le Modèle SPP 2.0 nous a permis d'accroître la flexibilité des services de santé mentale sécuritaires sur le plan culturel auxquels les habitants de notre territoire ont accès, de réduire les temps d'attente et d'améliorer la satisfaction des clients à l'égard du counseling. »

Julie Green, ministre de la Santé et des Services sociaux

GTNO

« La CSMC est fière de s'associer au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour offrir à la population des T.N.-O. des services de santé mentale et usage de substances qui sont pertinents, accessibles, sûrs sur le plan culturel et centrés sur la personne. L'amélioration de l'accès à ces services et la réduction des temps d'attente permettent à tous d'accéder aux soins au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. »

Michel Rodrigue, président et directeur général

Commission de la santé mentale du Canada



« Stepped Care Solutions félicite les T.N.-O. d'avoir déployé des efforts pour mettre en œuvre le Modèle SPP 2.0 afin d'améliorer l'accès aux ressources et aux services de santé mentale et de traitement des dépendances et des problèmes d'usage de substances. Nous sommes honorés d'avoir participé à cette transformation aux côtés de la CSMC. »

AnnMarie Churchill, Ph. D., présidente et directrice générale

Stepped Care Solutions

Partenaires du projet

Commission de la santé mentale du Canada

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Stepped Care Solutions

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur le Modèle SPP 2.0 dans les T.N.-O., veuillez visiter le site Web de la CSMC, ici.

Pour en savoir plus sur le Modèle SPP 2.0, visitez le site Web de Stepped Care Solutions (SCS), ici .

