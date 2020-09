Le Nettoyant désinfectant Clorox Total 360 MD tue le SRAS-CoV-2 (le virus responsable de la COVID-19) en deux minutes et les Lingettes désinfectantes Clorox le détruisent en 30 secondes. Ces deux produits ne contiennent pas de javel -- un différentiateur clé par rapport aux autres produits nettoyants et désinfectants. Au lieu de cela, ces produits Clorox approuvés par Santé Canada renferment des composés d'ammonium quaternaire qui se sont révélés efficaces contre le SRAS-CoV-2. La combinaison des chimies utilisées et du mode de distribution du Système Clorox MD Total 360 MD signifie qu'il n'est pas nécessaire de retarder l'intervalle de réentrée dans les pièces traitées, ce qui permet aux gens d'y pénétrer dès que la pulvérisation est terminée.

« Les Canadiens s'intéressent à l'efficacité de leurs produits de nettoyage et de désinfection pour lutter contre le virus de la COVID-19. L'examen réglementaire positif et rigoureux des produits Clorox mené par Santé Canada offre aux Canadiens la confiance qu'ils recherchent lorsqu'il s'agit de choisir le produit qui convient pour les protéger », explique le président et directeur général de Clorox Canada, Dave Iacobelli.

Une étude signée par le National Institute of Health (NIH) américain et publiée dans le New England Journal of Medicine en mars 2020 a dévoilé que le virus peut vivre jusqu'à trois jours sur des surfaces en plastique et en acier inoxydable. La transmission indirecte par le biais des fomites (surfaces contaminées) est particulièrement importante dans les environnements abritant une forte densité de patients atteints de la COVID-19, comme les lieux de travail où a eu lieu une éclosion et les hôpitaux où sont traités des patients.1

« Les études ont souligné l'importance de désinfecter les surfaces fréquemment touchées et notre Nettoyant désinfectant CloroxMD Total 360MD, qui peut être utilisé avec notre Système CloroxMD Total 360MD unique et innovant, a démontré qu'il pouvait tuer le SRAS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19 en 2 minutes. Nous avons préparé et compilé des données d'efficacité scientifique aux fins de l'examen de Santé Canada et nos allégations concernant l'efficacité rapide et scientifiquement prouvée en matière de nettoyage et de désinfection des produits nettoyants désinfectants CloroxPro sont maintenant précises. C'est une bonne nouvelle, alors que les Canadiens retournent au travail et à l'école », explique Barley Chironda, spécialiste du contrôle des infections à Clorox Canada.

Le Système CloroxMD Total 360MD utilise une technologie électrostatique unique qui enveloppe un article ou recouvre une surface pour la nettoyer et la désinfecter. Ce système de nettoyage révolutionnaire offre une couverture supérieure, efficace et économique. Le système utilise 65 % de solution de moins, agit 75 % plus vite et peut couvrir 18 000 pieds carrés en une heure. Le Système CloroxMD Total 360MD est principalement utilisé dans les milieux institutionnels, comme les établissements de soins de longue durée et les hôpitaux; il a été prouvé que son utilisation était sécuritaire sur diverses surfaces et qu'il tuait 99,9 % des bactéries. Par rapport aux autres pulvérisateurs disponibles, le Système CloroxMD Total 360MD offre une couverture plus uniforme et globale, ce qui protège mieux contre la propagation des microbes.

En plus d'offrir aux Canadiens une solution de nettoyage efficace et sécuritaire contre la COVID-19, Clorox Canada soutient aussi le secteur des soins de longue durée avec son initiative « Support With Strength ».

Dans le cadre de cette initiative, vingt-cinq Systèmes CloroxMD Total 360MD accompagnés du produit nettoyant désinfectant associé seront donnés à des établissements de soins de longue durée en Ontario. L'organisation fait également don de 100 iPadsMD aux établissements de soins de longue durée et soutient l'Initiative Caring and Connecting Pen Pal : une initiative d'envergure nationale née à Hamilton et à Fort Erie (Ontario). Son objectif consiste à autonomiser et réconforter les aînés dans les établissements de soins de longue durée en les mettant en relation avec des bénévoles de la communauté.

Ces efforts reposent sur des dons continus de produits à l'échelle nationale d'un montant de 1 million de dollars -- les plus importants de l'histoire de Clorox Canada.

« En tant qu'entreprise familiale, il nous importe de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les autres familles à rester en sécurité et à maintenir leurs contacts en ces temps difficiles. Nous sommes vraiment fiers de notre travail dans ce domaine et nous sommes enchantés de continuer à travailler avec des partenaires comme AdvantAge pour le

concrétiser », conclut M. Iacobelli.

Au sujet de CloroxPro Canada, une division de The Clorox Company of Canada

CloroxPro englobe des produits de soins de santé professionnels, de nettoyage et des produits spécialisés. Leur large gamme de solutions reflète une tradition de recherche et d'expérience en matière de nettoyage, d'assainissement et de prévention des infections en milieu professionnel. S'appuyant sur un héritage vieux d'un siècle, CloroxPro s'engage à offrir des solutions commerciales éprouvées en matière de désinfection et de nettoyage pour protéger les populations et leur environnement. Lorsque tout commence par la propreté.

_______________________________ 1 Transmission of SARS-CoV-2 : implications for infection prevention precautions. Organisation mondiale de la Santé. https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions. Consulté le 18 septembre 2020.

SOURCE Clorox Canada

Renseignements: CONTACTS POUR LES MÉDIAS : Adrienne Harry, [email protected] ; Katherine Hamilton, [email protected]