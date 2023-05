Les 197 chauffeurs d'Autobus Lasalle et Bigras Transport forcés d'entamer une grève à la suite du refus de leurs employeurs de négocier, impactant le transport scolaire dans la région

LAVAL, QC, le 1er mai 2023 /CNW/ - La Section locale 106 du syndicat des Teamsters annonce qu'aujourd'hui, 1er mai 2023, un total de 197 chauffeurs d'autobus scolaires d'Autobus Lasalle et de Bigras Transport ont entamé une grève, aucun accord n'ayant été trouvé avec leurs employeurs respectifs.

Ils demandent des salaires qui représentent l'inflation, l'ampleur de leurs responsabilités et des conditions de travail plus humaines.

François Laporte, président des Teamsters Canada, a dit : « Notre priorité est de veiller à ce que nos membres reçoivent le respect et la reconnaissance qu'ils méritent. Après tout, ces chauffeurs ont la responsabilité de transporter ce qu'on a de plus précieux. Nous espérons que les employeurs reviendront à la table des négociations avec un engagement renouvelé pour parvenir à un accord équitable, et nous restons prêts à collaborer pour trouver une solution. »

Jean Chartrand, président de la section locale 106 des Teamsters, a ajouté : « Nos chauffeurs ont fait preuve de patience et de résilience tout au long de ce processus, mais ils ne peuvent plus accepter les propositions inadéquates présentées par leurs employeurs. Nous continuerons de lutter pour des salaires équitables et des conditions de travail qui reflètent leur rôle essentiel dans notre communauté. »

Ces chauffeurs assurent les services de transport scolaire pour :

Centre de services scolaires du Portage

Centre de services scolaires des Hauts-Bois

Commission scolaire Western Québec

Collège St-Joseph ( Hull )

( ) Collège St-Alexandre ( Gatineau )

La grève affectera ces établissements jusqu'à un règlement négocié ne soit conclu.

Un autre groupe de 100 chauffeurs d'autobus affiliés à la section locale 106 dans la même région a voté pour faire la grève à partir du 3 mai, si leur employeur, Autobus Campeau, refuse de parvenir à un accord avec eux.

Teamsters Canada et la section locale 106 s'engagent à travailler avec diligence et à négocier un accord équitable qui profite à la fois aux chauffeurs et à leurs communautés.

Avec plus de 125 000 membres, Teamsters Canada est le plus important syndicat du secteur des transports et de la chaîne d'approvisionnement au pays. C'est également le plus important syndicat du secteur privé fédéral. L'organisation représente les travailleurs du CP, du CN, d'UPS, de Purolator et d'innombrables entreprises de camionnage, entre autres. Elle est affiliée à la Fraternité internationale des Teamsters, qui représente plus de 1,2 million de travailleurs en Amérique du Nord.

