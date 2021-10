Le Syndicat des pompiers et pompières du Québec-SCFP en deuil

BOISBRIAND, QC, le 18 oct. 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec une immense tristesse que le Syndicat des pompiers et pompières du Québec (SPQ-SCFP) a appris le décès d'un confrère du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), plus spécifiquement de la caserne 64.

« Nous désirons offrir nos plus sincères condoléances à la famille du pompier Pierre Lacroix (64-3). Nos souhaits accompagnent aussi la grande famille du SIM et plus précisément ses confrères et consoeurs de la caserne 64. Nous sommes profondément émus par ce deuil qui nous afflige. Recevez toute notre amitié et toute notre affection », a déclaré un porte-parole du SPQ-SCFP, Max Charrette-Vendette, également pompier à Boisbriand et président de la section locale SCFP 7104.

Pierre Lacroix est mort tragiquement dimanche soir en participant à une opération de sauvetage sur le fleuve Saint-Laurent. Il était à l'aube de la retraite.

« La grande famille du SCFP ajoute sa voix à celles et ceux qui offrent leurs plus sincères sympathies aux proches de Pierre Lacroix. On n'est jamais supposé perdre sa vie en la gagnant », d'ajouter Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 11 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Source : Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP); Renseignements : Lisa Djevahirdjian, 514 831-3815, [email protected]

Liens connexes

https://scfp.qc.ca/