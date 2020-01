Le Syndicat des Métallos signe une entente avantageuse avec TMS International

L'ORIGNAL, ON, le 23 janv. 2020 /CNW/ - Les membres du Syndicat des Métallos travaillant à TMS International Canada à L'Orignal ont négocié avec l'entreprise une nouvelle convention collective qui améliore les salaires, les avantages sociaux et le régime de retraite.

Les travailleurs, membres de la section locale 8794-01 des Métallos, ont voté mercredi en faveur de la ratification du nouveau contrat de travail de trois ans qui sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022. TMS International et ses employés fournissent des services industriels aux installations de production d'acier d'Ivaco Rolling Mills situées à L'Orignal, dans l'est de l'Ontario.



La nouvelle convention collective prévoit des augmentations de salaire de l'ordre de 1,50 $ l'heure pendant toute la durée du contrat, ainsi que des augmentations de salaire au titre du coût de la vie. D'ici la dernière année de la convention, en 2022, les taux de rémunération varieront de 33 $ à 36 $ l'heure.

La nouvelle convention apporte également des améliorations au régime de retraite à prestations déterminées et aux prestations de santé et de bien-être comme les soins de la vue, les soins dentaires, les services paramédicaux, l'assurance-vie et l'assurance-invalidité de courte et de longue durée. Des dispositions relatives à la retraite anticipée sont également incluses dans la convention.

« La relation entre nos membres et l'employeur est bien établie, ce qui a favorisé des négociations respectueuses et productives et donné lieu à une entente équitable pour les deux parties », a déclaré Marty Warren, directeur du Syndicat des Métallos de l'Ontario.

« Il s'agit d'une convention collective qui reflète le travail acharné et les compétences de nos membres et leur contribution au succès continu de l'entreprise. »

SOURCE Syndicat des Métallos

