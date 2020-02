Le Syndicat des Métallos et l'Université Laurentienne rendront hommage à Leo Gerard

Le Syndicat et l'Université annonceront la mise en œuvre d'une initiative de bourses en l'honneur du dirigeant du monde syndical international à la retraite.

SUDBURY, ON, le 19 févr. 2020 /CNW/ - Le Syndicat des Métallos et l'Université Laurentienne dévoileront jeudi le lancement d'un nouveau fonds de bourses d'études et d'une série de conférences visant à honorer l'héritage laissé par Leo W. Gerard, natif de Sudbury et président émérite international du Syndicat des Métallos.

QUI : Représentants du Syndicat des Métallos et de l'Université Laurentienne.

QUOI : Nouveau fonds de bourses d'études et série de conférences en l'honneur de Leo W. Gerard.

QUAND : Jeudi 20 février 2020, à 10 h.

OÙ : Locaux de la section locale 6500 du Syndicat des Métallos, 66 rue Brady, Sudbury.

Cette nouvelle initiative sera financée par les contributions des Métallos au niveau national et local et à l'échelle du district, ainsi que par le Conseil du Travail de Sudbury et du District. Le Syndicat des Métallos a déjà fait un don de 200 000 $ au centre de recherche sur la santé et la sécurité au travail de L'Université Laurentienne, ce qui représente le plus important engagement financier d'un syndicat au cours des 60 années d'existence de l'Université.

Leo Gerard a pris sa retraite en juillet 2019 après avoir occupé pendant 18 ans le poste de président international du Syndicat des Métallos, le plus important syndicat industriel en Amérique du Nord. Il était considéré sur la scène internationale comme l'un des principaux porte-paroles à la défense des droits des travailleurs, et comme un défenseur de la solidarité des travailleurs et de la justice économique et sociale à l'échelle mondiale. M. Gerard, qui a étudié l'économie et les sciences politiques à l'Université Laurentienne, a reçu un doctorat honorifique en droit de l'Université en 1994.

SOURCE Syndicat des Métallos

Renseignements: Ken Neumann, directeur national du Syndicat des Métallos, 416 544-5951; Marty Warren, directeur du District 6, Syndicat des Métallos, 416 243-8792; Nick Larochelle, président de la section locale 6500 du Syndicat des Métallos, 705 675-3381, poste 232; Bob Gallagher, Communications, Syndicat des Métallos, 416 544-5966, 416 434-2221, [email protected]

