Le Syndicat des employé.e.s de Vidéotron annonce une entente de principe

MONTRÉAL, le 30 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des employé.e.s de Vidéotron ltée (SEVL-2815) et la direction du géant québécois des télécommunications sont arrivés à une entente de principe vendredi soir.

Les quelques 3000 salarié.e.s de Vidéotron sont sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2018. L'employeur avait demandé la conciliation le 10 mars dernier.

Le syndicat ne donnera pas d'autres informations sur l'entente jusqu'à ce qu'il tienne une assemblée générale afin de présenter les détails à ses membres.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 7100 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

