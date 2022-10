Le Syndicat des cols bleus de Rouyn-Noranda se dote d'un mandat de grève

ROUYN-NORANDA, QC, le 26 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des cols bleus de Rouyn-Noranda (SCFP 348) s'est doté d'un mandat pour exercer des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève. Les membres du syndicat se sont rassemblés en grand nombre mardi soir et ont voté à 96,4 % en faveur du mandat.

« Les discussions achoppent sur deux points. Premièrement, il y a des iniquités dans la façon de traiter certains employés à la ville. Nous voulons un traitement équitable pour tous. Aussi, nous ne sommes pas proche de nous entendre sur les questions salariales. Avec l'inflation historique et la pénurie de la main d'œuvre, la Ville doit être plus généreuse car le service aux citoyens pourrait en souffrir si on perd nos salarié.e.s », d'expliquer Geneviève Carrier, conseillère syndicale du SCFP.

« Comme partout ailleurs, la question de l'attraction et surtout de la rétention de la main d'œuvre est un enjeu important! »

La dernière convention collective est venue à échéance le 31 décembre 2021. Les parties sont à la table de négociation depuis sept mois. Devant des pourparlers difficiles, les syndiqués ont voulu mettre un peu de pression pour démontrer leur mobilisation derrière leur comité de négociations.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit plus de 35 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

