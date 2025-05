Le syndicat des cols bleus de Drummondville dénonce la complaisance de la Ville face à un contremaître

DRUMMONDVILLE, QC, le 9 mai 2025 /CNW/ - Le syndicat des cols bleus de Drummondville réclame que l'employeur agisse pour de bon face à l'un de ses contremaîtres au long parcours d'incivilité. Le cadre en question fait l'objet d'une entente disciplinaire dite « de la dernière chance » depuis l'automne 2024. Or, le syndicat a eu connaissance d'incidents subséquents d'incivilité, qu'il a portés à l'attention de la Ville.

« Malheureusement, encore une fois, la partie patronale a choisi de tergiverser, de laisser aller la situation. Pourtant, au moment de l'entente "de la dernière chance", il avait clairement été indiqué au syndicat que ça allait être tolérance zéro pour la suite des choses. Il y a deux poids, deux mesures, parce que nous sommes certains que si c'était un employé col bleu qui avait un tel dossier, il aurait été congédié depuis longtemps », d'expliquer Alain Savignac, conseiller syndical au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

En octobre 2022, plus de 25 employés cols bleus s'étaient plaints d'avoir subi les comportements inacceptables de l'individu en question sur une quinzaine d'années. Il avait conséquemment été suspendu sans solde en 2023. Par la suite, il a repris des fonctions d'autorité auprès des cols bleus, au grand dam de leur syndicat.

La section locale 5223 du SCFP représente plus de 190 employés cols bleus de la Ville de Drummondville.

