MONTRÉAL, le 10 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Après Tourisme Montréal, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, Transat A.T et WestJet, le syndicat des agents de bord d'Air Transat, lequel représente plus de 2000 membres, soutient les demandes de levées partielles des restrictions sanitaires imposées au transport aérien au Québec et au Canada.

« Le secteur du transport aérien est sans contredit un des plus affectés par les restrictions de la santé publique fédérale. Nos membres et les passagers doivent être obligatoirement vaccinés, des tests PCR sont exigés avant de monter sur un vol et un test est requis à l'arrivée au Canada. Ces mesures sont extrêmement coûteuses pour les voyageurs et pour le gouvernement. Si des allègements ne sont pas considérés prochainement, des centaines d'emplois seront à risque à Montréal, Toronto et Vancouver. La gestion déficiente des frontières par les gouvernements doit être dénoncée vivement », de déclarer Dominic Levasseur, président du syndicat des agents de bord d'Air Transat.

En plus des restrictions, des centaines de millions de dollars d'argent public sont donnés à des compagnies privées qui effectuent des tests, alors que ces sommes devraient être allouées au système de santé et au secteur aérien et touristique qui en ont vivement besoin.

« Nous demandons aux gouvernements d'agir rapidement dans le but de réduire les restrictions sanitaires aux frontières. Elles sont démesurées et font agoniser des compagnies d'ici comme Air Transat. Les demandes sont simples et on se doit de faciliter le redémarrage de notre industrie », d'ajouter le président du syndicat.

« Messieurs Legault et Trudeau, aidez-nous! »

Encore à ce jour, plus de 60 % des agents de bord sont toujours en situation de mise à pied.

Comptant plus de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 1650 membres dans le transport aérien au Québec, soit les membres du personnel de cabine d'Air Canada, d'Air Transat et de Sunwing.

