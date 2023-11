SANYA, Chine, 10 novembre 2023 /CNW/ - Le 8 novembre 2023, le symposium sur la coopération maritime mondiale et la gouvernance des océans de 2023 a commencé à Sanya, dans la province du Hainan. Le symposium est organisé conjointement par le Centre de recherche Huayang pour la coopération maritime et la gouvernance des océans, la Fondation chinoise pour le développement des océans et l'Institut national d'études sur la mer de Chine méridionale.

Wang Yi, membre du Bureau politique du Comité central du PCC, directeur du Bureau de la Commission des affaires étrangères du Comité central du PCC et ministre des Affaires étrangères, a prononcé un discours liminaire par vidéoconférence. Sun Weidong, vice-ministre des Affaires étrangères, Wang Hong, vice-ministre des Ressources naturelles et administrateur de la State Oceanic Administration, Xie Jing, vice-gouverneur de la province du Hainan, Liu Zhenmin, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, Lv Bin, président de la Fondation chinoise pour le développement des océans, Michael Lodge, secrétaire général de l'Autorité internationale des fonds marins, et Peter Thomson, envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour les océans, ont prononcera des discours d'ouverture. Le secrétaire général de la deuxième Conférence des Nations Unies sur l'océan et Stephen A. Orlins, président du Comité national des relations américano-chinoises, ont prononcé un discours spécial.

Wang Yi a déclaré que la Chine propose ce qui suit : Rester engagé dans le dialogue et la consultation et préserver la paix et la tranquillité maritimes; maintenir l'équité et la justice et améliorer le système de gouvernance des océans; accorder la priorité à la conservation écologique pour garder des océans propres et magnifiques; chercher à atteindre une coopération mutuellement bénéfique pour la prospérité maritime.

Sun Weidong a déclaré : « Nous prônons la communication et la négociation, par opposition à la démonstration ou au recours à la force; nous prônons de vastes consultations et une contribution conjointe, par opposition à l'hégémonie maritime; nous prônons la coopération offrant des avantages mutuels par opposition au cloisonnement des efforts; nous prônons l'intégrité de l'humain et des océans, par opposition au drainage pour capturer tous les poissons. »

Wang Hong a expliqué que la Chine adhère depuis longtemps aux concepts de respect mutuel, de consultation et de gouvernance, d'ouverture et de partage. La Chine a participé pleinement à la formulation et à la mise en œuvre de mécanismes de gouvernance des océans et de règles connexes à l'intérieur du cadre des Nations Unies, et a joué un rôle constructif dans la formulation de règles pour l'exploitation minière en eau profonde et la protection de la biodiversité marine.

Michael Lodge a expliqué que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a grandement contribué à la paix internationale, à l'ordre juridique et à la sécurité dans les océans, ainsi qu'au développement durable de l'espace océanique et de ses ressources. Tous les États parties, quelles que soient leurs positions nationales en matière de parrainage d'activités dans la région, ont agi avec la prudence nécessaire pour protéger les réalisations de la Convention ainsi que le rôle et le mandat uniques de l'Autorité internationale des fonds marins.

Selon Saia Moehau, la Pacific China Friendship Association soutient la mise en œuvre de la « Belt and Road Initiative » visant à promouvoir la coopération mondiale en matière de gouvernance des océans. Ce dernier suggère également que le symposium sur la coopération maritime mondiale et la gouvernance des océans établisse un partenariat avec la Pacific China Friendship Association pour promouvoir l'économie bleue grâce à la planification spatiale de l'océan Pacifique.

