SANYA, Chine, 3 décembre 2024 /CNW/ - Le 26 novembre, le 5e symposium sur la coopération maritime mondiale et la gouvernance des océans s'est tenu à Sanya, dans la province du Hainan. Le forum a été co-organisé par le Huayang Center for Maritime Cooperation and Ocean Governance, le National Institute for South China Sea Studies, la China Oceanic Development Foundation et le Hainan Free Trade Port Research Institute, et co-organisé par CGTN. Plus de 300 experts, universitaires, représentants du gouvernement, hauts fonctionnaires des ambassades étrangères en Chine, représentants d'organisations internationales et de services maritimes de plus de 30 pays et régions ont participé au forum. Plus de 2 000 personnes se sont inscrites à la réunion en ligne.

Wang Yi, membre du Bureau politique du Comité central du PCC et ministre des Affaires étrangères de la Chine (PRNewsfoto/National Institute for South China Sea Studies, China)

Wang Yi, membre du Bureau politique du Comité central du PCC et ministre des Affaires étrangères de la Chine, a prononcé un discours-programme. Chen Xiaodong, vice-ministre des Affaires étrangères de la Chine; Sun Shuxian, vice-ministre des Ressources naturelles et administrateur de l'Administration nationale des océans; Bateer, vice-gouverneur exécutif de la province du Hainan; Michael Lodge, secrétaire général de l'Autorité internationale des fonds marins; Peter Thomson, envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour les affaires océaniques, a respectivement prononcé des discours d'ouverture.

Le forum a mené des discussions sur des sujets comme la gouvernance mondiale des océans : règles, responsabilités et pouvoirs et le règlement des différends maritimes : dialogue ou confrontation? « Integrated Marine Management, Blue Economy Development, Order in the South China Sea Based on Common Security and International Law » « Protection of Marine Ecological Environment and Sustainable Development of Marine Fisheries » « The Future of Poles and the Deep Sea : Exploration, Utilization, and Protection » « Building a Marine Community with a Shared Future : Commitments and Actions ».

Wang Yi a déclaré que les changements de notre époque et d'importance historique se déroulent comme jamais auparavant. La gouvernance mondiale fait face à de nouvelles possibilités et à de nouveaux défis. Il est essentiel d'améliorer la gouvernance mondiale des océans et de bâtir une communauté maritime avec un avenir commun pour bâtir une communauté avec un avenir commun pour l'humanité. Déterminée à mettre en œuvre l'Initiative de développement mondial (IDM), l'Initiative pour la sécurité mondiale (GSI) et l'Initiative pour la civilisation mondiale (AGC) proposées par le président Xi Jinping, la Chine est prête à travailler avec tous les pays pour poursuivre une gouvernance mondiale des océans de plus haut niveau afin de mieux servir le bien-êtreêtre humain. À cette fin, le côté chinois aimerait en proposer trois. Premièrement, nous devons faire progresser le développement durable et de grande qualité de l'océan. Deuxièmement, nous devrions protéger la sécurité maritime universelle et durable. Troisièmement, nous devrions promouvoir les échanges entre les civilisations sur les perspectives maritimes.

