SANYA, Chine, 7 novembre 2022 /CNW/ - Le symposium sur la coopération maritime mondiale et la gouvernance des océans de 2022, qui a eu lieu les 3 et 4 novembre à Sanya, dans la province de Hainan, a connu un franc succès.

Le symposium était coparrainé par le Centre de recherche Chine-Asie du Sud-Est sur la mer de Chine méridionale, le Centre de recherche Huayang pour la coopération maritime et la gouvernance des océans, la Fondation chinoise pour le développement des océans et l'Institut national d'études sur la mer de Chine méridionale.

Le symposium sur la coopération maritime mondiale et la gouvernance des océans de 2022 a été une réussite à Sanya

Wang Yi, membre du Bureau politique du Comité central du PCC, conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères, a livré un message vidéo. Liu Zhenmin, ancien sous-secrétaire général des Nations Unies, Wang Hong, vice-ministre des Ressources naturelles de la Chine, Deng Xijun, ambassadeur de la mission de la Chine auprès de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), et Michael Lodge, secrétaire général de l'Autorité internationale des fonds marins, ont prononcé des discours vidéo.

Wang Yi a déclaré que la Chine est prête à travailler avec d'autres pays pour maintenir l'esprit d'une communauté maritime ayant un avenir commun, qui a été proposé par le président Xi Jinping, trouver un juste équilibre entre le développement maritime et la sécurité et promouvoir la coopération maritime et la gouvernance des océans. Premièrement, il nous incombe conjointement de protéger la sécurité maritime. Nous devons régler les conflits maritimes de manière pacifique. Deuxièmement, il nous faut promouvoir conjointement le développement maritime. Nous devons promouvoir la connectivité maritime et assurer la fluidité du transport maritime et des chaînes industrielles. Troisièmement, il est nécessaire de discuter ensemble de la gouvernance des océans. Nous devons adhérer à un véritable multilatéralisme et continuer d'améliorer le système de gouvernance axé sur les Nations Unies.

Liu Zhenmin a présenté la Conférence des Nations Unies sur les océans de 2022 et ses documents finaux et souligné que les océans sont la clé du développement durable et de la prospérité à l'échelle mondiale, car ils génèrent 50 % de l'oxygène dont les humains ont besoin et sont essentiels pour atténuer les effets du changement climatique. Tous les pays doivent prendre plus de mesures concertées pour protéger les ressources océaniques et marines et les utiliser pacifiquement, afin de promouvoir le développement durable des océans et de créer un océan bleu équitable.

Wang Hong a dit que la gouvernance mondiale des océans connaît des rajustements et des changements profonds. Face à ces crises, aucun pays ni aucune région n'y arrivera sans l'aide des autres. La Chine est prête à approfondir sa coopération avec d'autres pays dans le monde, à renforcer la confiance mutuelle, à relever conjointement les défis, à combler les lacunes du développement maritime, à promouvoir le développement de haute qualité de l'initiative « Une ceinture, une route » et à fournir plus de services et de produits publics maritimes à la région et à la communauté internationale, pour ainsi faire profiter la gouvernance mondiale des océans de la sagesse chinoise.

Michael Lodge a affirmé que le nombre de projets d'exploration des grands fonds marins est passé de 6 en 2001 à 31 en 2022. Ces projets touchent 22 pays, dont 12 pays en développement. La demande croissante de ressources minérales a incité les pays et les multinationales à accélérer le développement de la technologie minière et l'évaluation des options de mise en œuvre des projets. Il a appelé à une plus grande coopération entre les pays afin d'élaborer et de mettre en œuvre un ensemble complet de règles et de normes régissant l'exploitation minière dans les grands fonds marins et les activités connexes et de mettre en place un régime de gouvernance mondiale qui représente tous les pays, y compris les pays enclavés et les petits États insulaires en développement.

