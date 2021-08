Le Sud-Ouest investit dans la revitalisation de ses artères commerciales

« Les artères commerciales du Sud-Ouest font face à d'importants défis au niveau de leur vitalité et de la mixité commerciale. La situation devient encore plus sensible dans un contexte de pandémie prolongée qui entraîne la fermeture de certains commerces fragilisés, a expliqué M. Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Ces investissements visent principalement à faciliter et à encourager l'émergence d'une offre commerciale diversifiée et de qualité. Ces mesures s'imposent pour soutenir la relance commerciale et contribuent, par le fait même, à la qualité de vie de ses résident.e.s. »

En plus de son soutien habituel aux Sociétés de développement commercial (SDC) et à l'association de commerçants, l'Arrondissement a mis en place de nombreuses mesures ciblant directement ses principales destinations commerciales : les rues Notre-Dame Ouest, du Centre et le boulevard Monk, dont le Programme de soutien à la diversité commerciale en cours depuis 2017. Ce dernier vise l'implantation de nouvelles entreprises qui apportent une valeur ajoutée à des artères désignées.



Cette nouvelle mouture du programme géré par PME MTL Grand Sud-Ouest cible les secteurs suivants :



Rue Notre-Dame Ouest, entre les rues De Courcelle et le chemin de la Côte- Saint-Paul ;

; Rue du Centre, entre les rues Charlevoix et de la Sucrerie;

Boulevard Monk, entre les rues Allard et Jacques-Hertel;

Rue Wellington , entre les rues Fortune et de la Congrégation;

, entre les rues Fortune et de la Congrégation; Rue Saint-Jacques , entre l'avenue Atwater et la rue Sainte-Marguerite .

Des bourses d'une valeur de 10 000 $ maximum seront remises à chaque entreprise lauréate et exceptionnellement, jusqu'à 20 000 $ pour un commerce essentiel s'implantant sur Notre-Dame Ouest, entre les rues De Courcelle et chemin de la Côte-Saint-Paul. Pour plus d'informations sur ce programme : pmemtl.com/sud-ouest



Agir maintenant pour préparer la relance

En décembre 2020, la Ville de Montréal lançait son plan de relance économique 2021 intitulé Agir maintenant pour préparer la relance. Une des 10 mesures du plan vise à soutenir des initiatives de dynamisation des rues commerciales qui ne sont pas desservies par une SDC.



Dans cette optique, le Sud-Ouest a choisi de soutenir le projet d'embellissement des rues du Centre et Wellington par du mobilier urbain qui constitue l'une des priorités d'action de l'Association des commerçants de Pointe-Saint-Charles (ACPSC). En effet, l'association a déposé un projet de déploiement d'environ huit bancs sur les rues rue du Centre et Wellington.

Le concept de bancs proposé est déjà éprouvé sur la rue du Centre et grandement apprécié des commerçant.e.s et des citoyen.ne.s, car il favorise un environnement convivial pour les piéton.ne.s et les consommateur.trices. Pour plus d'informations : http://www.acpsc.ca/



« Fidèle à sa mission de leader en développement économique, PME MTL Grand Sud-Ouest accueille le renouvellement du Programme de soutien à la diversité commerciale avec beaucoup d'enthousiasme! Depuis 2017, le programme a soutenu l'ouverture de 20 commerces et la création de 80 emplois. Aujourd'hui, 90 % des commerces subventionnés sont toujours en activité et bon nombre d'entre eux sont devenus des adresses incontournables dans le Sud-Ouest de Montréal. En poursuivant notre accompagnement des entreprises dans leur implantation commerciale, nous nous assurons de maintenir les artères vivantes, attrayantes et diversifiées. »

Mme Marie-Claude Dauray, directrice générale de PME MTL Grand Sud-Ouest



« La SDC Monk se réjouit de l'implication de l'arrondissement du Sud-Ouest à la revitalisation de ses artères commerciales dont le boulevard Monk. La mise en place d'un programme de soutien à la diversité commerciale est essentielle, afin de permettre de dynamiser nos vies de quartier. Inciter de nouveaux entrepreneurs à réaliser leur rêve entrepreneurial sur son artère commerciale et pouvoir offrir à la population environnante des commerces de proximité de qualité et correspondant aux besoins de la clientèle est une victoire pour chaque SDC. Ce programme de bourses administré par PME MTL du Grand Sud-Ouest est une valeur ajoutée et un soutien d'accompagnement pour les entrepreneurs, mais aussi pour les SDC. »

Mme Marie-Josée Choquette, directrice générale de la SDC Monk



« Pour la SDC Les Quartiers du Canal, les prochains mois serviront essentiellement à réaliser des projets d'actions directes pour les commerces et aussi à unifier toutes les ressources dont disposent les quartiers. Nos quartiers débordent de commerces incroyables, de promoteurs créatifs et d'acteurs culturels passionnés qui souhaitent tous la même chose, c'est-à-dire faire briller les quartiers du canal. C'est là que nous interviendrons dans les prochains mois. Nous les consoliderons afin que tous profitent d'une belle relance collective. »

M. Cyrille Bodiot, directeur général de la SDC Les Quartiers du Canal



« L'Association des commerçants de Pointe-Saint-Charles (ACPSC) est heureuse de compter sur le soutien de l'Arrondissement afin de réaliser des projets au profit de l'amélioration de l'attractivité du secteur commercial. L'aménagement et l'embellissement du domaine public sur les artères commerciales permettra de créer un engouement, de favoriser la vitalité commerciale et d'améliorer l'expérience de magasinage des consommateurs et des résidents de Pointe-Saint-Charles (PSC). »

M. Francis Blouin, gestionnaire de projet de l'Association des commerçants de Pointe-Saint-Charles

