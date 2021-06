« Le Sud-Ouest, ça se vit dehors cet été! a déclaré M. Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Vous pensez peut-être avoir fait le tour de tout l'arrondissement si vous êtes un.e résident.e de longue date, mais ce qui est extraordinaire, c'est que chaque année, nous créons de nouveaux lieux, les réaménageons, les verdissons davantage, bref, il y a toujours du nouveau à découvrir! Je vous invite donc à profiter de ces nombreux espaces publics gratuits qui s'offrent à vous et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Les surprises ne font que commencer. En effet, nous allons inaugurer de nouveaux parcs, jeux d'eau, ruelles et plus encore tout l'été. »