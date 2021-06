Le stylo injecteur prérempli DUPIXENT(MD) (dupilumab injectable) est maintenant disponible au Canada, offrant une option d'auto-administration pratique aux personnes atteintes d'une maladie inflammatoire de type 2

DUPIXENT MD est approuvé par Santé Canada dans le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère, la rhinosinusite chronique sévère avec polypes nasaux, et l'asthme sévère 1 .

MISSISSAUGA, ON, le 17 juin 2021 /CNW/ - Sanofi Canada a annoncé aujourd'hui qu'un nouveau stylo injecteur DUPIXENTMD (dupilumab injectable) prérempli à dose unique (jetable) de 300 mg est maintenant disponible au Canada. Le stylo injecteur prérempli est approuvé pour toutes les indications de DUPIXENTMD chez les patients âgés de 12 ans et plus atteints de dermatite atopique modérée à sévère, d'asthme sévère et de rhinosinusite chronique sévère avec polypes nasaux (RSC-PN), pour une administration à domicile3.

« Les maladies inflammatoires chroniques causées par l'inflammation de type 2, dont l'asthme sévère, la rhinosinusite chronique sévère avec polypes nasaux et la dermatite atopique, peuvent représenter un lourd fardeau pour les patients et perturber leur vie quotidienne », déclare le Dr Reza Alizadehfar, directeur du programme de formation et professeur agrégé au département de pédiatrie, division d'allergie et d'immunologie clinique à l'Université McGill. « En plus du stress lié aux symptômes qu'éprouvent les patients, l'idée de s'auto-injecter le traitement de façon régulière peut être une grande source d'anxiété. Je me réjouis de toute nouvelle option susceptible de faciliter la maîtrise des symptômes pour les Canadiens atteints de ces maladies. »

Le stylo injecteur prérempli DUPIXENTMD a été conçu afin d'offrir une option plus pratique et plus facile à utiliser pour l'auto-administration. Le dispositif contient 300 mg de DUPIXENTMD pour injection sous-cutanée (sous la peau) et offre aux patients des indices visuels et sonores pour les guider dans le processus d'administration4. Grâce à son processus d'injection automatisé, une fois que le stylo injecteur prérempli est tenu et pressé contre la peau, le patient entend un « clic » quand l'injection commence et la fenêtre du stylo injecteur prérempli devient jaune. Le stylo injecteur prérempli est également doté d'une aiguille dissimulée, pour réduire le risque de piqûres d'aiguilles accidentelles5.

« Vivre avec une maladie chronique a des répercussions dévastatrices qui touchent tous les aspects de la vie d'une personne. Il est donc essentiel que notre engagement à soutenir les patients couvre aussi l'allègement du fardeau que représente la prise en charge de la maladie », déclare Marissa Poole, chef nationale de Sanofi Canada et directrice générale de Sanofi Genzyme Canada. « Les besoins des patients constituent le moteur de l'innovation chez Sanofi, et leurs observations ont contribué au développement du stylo injecteur prérempli de DUPIXENTMD. Cela nous a permis de répondre à leurs besoins et de simplifier l'expérience du traitement. »

Bien que le dispositif permette une administration à domicile, son usage nécessite une formation par un professionnel de la santé. Les patients ne doivent donc pas réaliser d'injection, que ce soit pour eux-mêmes ou pour quelqu'un d'autre, sans avoir reçu de formation à cet effet. Chez les adolescents de 12 ans et plus, il est recommandé que DUPIXENTMD soit administré par un adulte ou sous la supervision d'un adulte6.

Les patients souhaitant obtenir plus d'informations sur le stylo injecteur prérempli peuvent visiter le site Dupixent.ca pour en savoir plus.

À propos de DUPIXENTMD

DUPIXENTMD est un anticorps monoclonal recombinant entièrement humain qui inhibe la signalisation des protéines interleukine-4 (IL-4) et interleukine-13 (IL-13) et qui n'est pas un immunosuppresseur. Les données provenant des essais cliniques sur DUPIXENTMD ont démontré que les protéines IL-4 et IL-13 sont des composantes clés de l'inflammation de type 2, laquelle joue un rôle majeur dans la dermatite atopique, l'asthme sévère et la RSC-PN7.

Depuis son approbation initiale en 2017, DUPIXENTMD demeure le seul médicament biologique approuvé par Santé Canada dans le traitement des patients âgés de six ans et plus atteints de dermatite atopique modérée à sévère chez qui la maladie n'est pas adéquatement contrôlée par des traitements topiques sous ordonnance ou quand ces traitements ne sont pas appropriés8. DUPIXENTMD est également approuvé au Canada pour le traitement des patients adultes atteints de RSC-PN sévère et pour le traitement de l'asthme sévère chez les patients âgés de 12 ans et plus9.

DUPIXENTMD est développé conjointement par Sanofi et Regeneron dans le cadre d'un accord de collaboration mondiale.

À propos de Sanofi

La vocation de Sanofi est d'accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les millions de personnes souffrant d'une maladie chronique.

Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.

Au Canada, Sanofi emploie environ 2 000 personnes. En 2018, nous avons investi plus de 127 millions de dollars dans des projets de recherche et développement au Canada, créant ainsi des emplois, des occasions d'affaires et des possibilités d'un océan à l'autre.

