SHERBROOKE, QC, le 13 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le studio Ubisoft Sherbrooke est fier d'annoncer que son équipe de production se joindra au développement de la marque AAA de renommée internationale, Assassin's Creed.

Assassin's Creed (Groupe CNW/Ubisoft Sherbrooke)

« C'est une marque emblématique d'Ubisoft et nos ambitions sont plus grandes que jamais. C'est une fierté pour notre studio, et pour notre région, de pouvoir contribuer directement à son rayonnement en créant ici des expériences qui seront au cœur des jeux de cette franchise légendaire, qui offre une grande profondeur de gameplay et des univers riches. », a déclaré Nathalie Jasmin, directrice d'Ubisoft Sherbrooke. « J'invite les talents qui sont prêts à livrer de grandes choses à se joindre à nous. »

Composée de plusieurs séniors et leaders chevronnés déjà en poste, l'équipe sera formée de 25 spécialistes en programmation, en art, en animation, en conception de niveau et de jeu d'ici la fin mars 2023. Elle s'ajoute aux employé.es qui œuvrent actuellement au sein du département international Services en ligne (Online Services) d'Ubisoft, lequel conçoit, gère, et soutient la plateforme de services en ligne utilisée par Assassin's Creed et l'ensemble des studios de productions d'Ubisoft.

Cette importante annonce arrive alors que la marque Assassin's Creed célèbre son 15e anniversaire. La franchise compte aujourd'hui 13 jeux principaux et cumule plus de 200 millions de copies vendues à travers le monde.

En novembre dernier, l'ouverture d'Ubisoft Sherbrooke, quatrième studio de production d'Ubisoft au Québec, a été accompagnée d'un programme d'investissements ciblés de 17 M$ dans trois programmes essentiels; Ubisoft Éducation, Ubisoft Entrepreneur.es et La Forge, au service de la formation des jeunes, de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Depuis, Ubisoft Sherbrooke a également annoncé qu'il emménagera en plein centre-ville sherbrookois, dans le quartier Well Sud, où il accueillera 250 personnes d'ici 10 ans.

Pour découvrir les opportunités qui s'offrent à vous de laisser votre trace sur la marque Assassin's Creed à Sherbrooke, consultez le site d'Ubisoft Sherbrooke.

