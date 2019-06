Le studio français Caribara s'implante à Montréal

Une centaine d'emplois créés en animation 2D et un investissement stratégique en formation

MONTRÉAL, le 7 juin 2019 /CNW Telbec/ - Caribara annonce l'ouverture d'un nouveau studio de production d'animation 2D dans le quartier du Mile-End, à Montréal. Reconnu comme un chef de file dans le secteur des effets visuels à l'international, le studio français prévoit créer une centaine d'emplois de qualité au cours des deux prochaines années dans le Grand Montréal.

« Nous sommes heureux de nous implanter à Montréal, une métropole reconnue mondialement pour sa créativité, ses talents et sa grande qualité de vie. En profitant de l'expertise de notre partenaire canadien Toutenkartoon (« Petit Prince » / « Avril et le Monde Truqué »), le Québec se révèle une évidence pour accroitre nos solutions de fabrication en complément de nos studios européens. Notre studio entend se démarquer en offrant un environnement de travail motivant à nos artistes afin qu'ils puissent évoluer et vivre leur passion du dessin au sein de notre équipe », a déclaré M. Guillaume Dubois, directeur général de Caribara Montréal.

Afin de répondre à la demande importante de sa clientèle, Caribara Montréal est déjà au travail afin de réunir une équipe talentueuse d'au moins 50 artistes spécialisés en animation 2D d'ici l'été. En effet, plusieurs producteurs internationaux de télévision et de cinéma ont fait appel aux services du studio montréalais, notamment Sony Pictures, Cottonwood, Image-In et Mondo TV. L'équipe de Caribara Montréal vient d'ailleurs de réaliser une animation tradigitale avec un long plan séquence de 15 minutes pour la nouvelle attraction « Attention Menhir » du Parc Astérix en France.

Un espace de création unique

Caribara vise également à créer un espace unique dédié à la création à Montréal, en collaboration avec un partenaire de choix, soit le Campus Pivaut, un établissement d'enseignement technique en dessin narratif qui occupera les locaux voisins du studio. L'objectif de ce partenariat sera de proposer des formations et des rencontres inspirantes pour les étudiants et les artistes œuvrant dans ce secteur afin de stimuler leur passion du dessin et de l'animation.

Montréal International, l'agence de promotion économique du Grand Montréal, a appuyé l'entreprise française à toutes les étapes de son projet d'implantation. « Au cours des dix dernières années, la métropole s'est imposée comme l'une des plaques tournantes mondiales du secteur des effets visuels et de l'animation grâce à une croissance annuelle moyenne du volume d'affaires estimée à 27 %. En plus de créer une centaine d'emplois directs et de qualité, l'arrivée de Caribara contribuera à stimuler la vitalité et la créativité de ce secteur d'avenir », ajouté M. Hubert Bolduc, président-directeur général, de Montréal International.

Investissement Québec, dont l'une des missions est d'attirer de nouveaux investissements étrangers au Québec et d'accompagner les filiales internationales afin qu'elles continuent d'y grandir et d'y investir, a salué ce projet d'expansion de Caribara. « Nous nous réjouissons de la décision de Caribara d'installer un studio, chez nous, au Québec. La filière industrielle du jeu vidéo et des effets visuels d'ici est solide et elle regorge de talents : voilà des éléments qui ont pesé dans la balance. Nous sommes fiers d'avoir contribué à faire valoir les avantages du Québec, et de sa métropole, à ce joueur-clé de l'industrie des films d'animation et du contenu visuel créatif », a soutenu Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

À propos de Montréal International (montrealinternational.com)

Créé en 1996, Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a comme mandat d'attirer et de retenir dans la région métropolitaine des investissements étrangers (entreprises et startups), des organisations internationales, des travailleurs qualifiés ainsi que des étudiants internationaux en leur offrant des services d'accompagnement adaptés à leurs besoins.

À propos d'Investissement Québec (www.investquebec.com/quebec/fr)

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissement à l'étranger.

SOURCE Montréal International

Renseignements: Céline Clément, Directrice, communication marketing, Montréal International, celine.clement@mtlintl.com

Related Links

www.montrealinternational.com