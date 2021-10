Le SQEES-FTQ signe la nouvelle convention collective du réseau de la santé

MONTRÉAL, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le syndicat québécois des employées et employés de service a enfin signé la convention collective en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2023.

« Enfin! s'exclame Jennifer Genest, vice-présidente au service aux membres du SQEES-FTQ et porte-parole de la négociation sectorielle - santé et services sociaux. Après dix-neuf mois sans convention collective, nos membres sont impatients de bénéficier des avantages qui ont été négociés par nos équipes. On peut penser aux augmentations salariales de 2 % par année, mais aussi aux différentes primes et au rehaussement des salaires pour les personnes préposées aux bénéficiaires et aux auxiliaires aux services de santé et sociaux (ASSS) ».

« C'est important de reconnaitre l'apport de tout le personnel qui contribue au réseau de la santé et des services sociaux, comme le démontrent les augmentations de 6 % pour toutes et tous, mais les titres d'emploi les moins bien rémunérés ont besoin d'une attention particulière pour favoriser l'attraction et la rétention. Nous sommes donc très fiers que les équipes du SQEES et de la FTQ aient pu imposer une bonification de la structure salariale pour les plus bas salariés qui s'ajoute aux augmentations salariales », explique Lucie Thériault, secrétaire générale du syndicat et porte-parole du SQEES-FTQ à la table centrale FTQ.

Le SQEES tient à souligner la résilience de tout le personnel de la santé et des services sociaux qui ont passé à travers des réformes épuisantes au cours des dernières décennies. Déjà à tenir le réseau à bout de bras, ils ont été des héros et des héroïnes lors des derniers mois de la crise de la COVID-19. « Si la nouvelle convention participe à une nécessaire reconnaissance du personnel, il faudra continuer en ce sens lors de la prochaine période de négociation qui débutera à l'automne 2022 », conclut Sylvie Nelson présidente du SQEES-FTQ.

Le SQEES-FTQ représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Il est le plus grand syndicat dans le secteur des résidences privées pour personnes aînées en plus d'être un chef de file dans la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs de l'économie sociale, des OSBL, de la petite enfance et du transport scolaire. Il est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

