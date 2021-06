Le SPQ demande une enquête indépendante à la caserne de Rawdon

RAWDON, QC, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des pompiers et pompières du Québec (SPQ) demande une enquête indépendante sur le climat de travail toxique dans le service de la sécurité incendie de la Municipalité de Rawdon. Malheureusement, après un examen interne de la part de la Ville à ce sujet, rien n'a été fait et le syndicat craint que la situation puisse nuire à la qualité des services.

« En tant que syndicat, nous avons l'obligation morale d'agir dans de telles circonstances. La situation à la caserne de Rawdon perdure depuis si longtemps qu'elle pourrait avoir un impact sur la sécurité publique », de dénoncer le conseiller syndical du SPQ, François Morin.

Les relations de travail entre la direction à la caserne de Rawdon et les pompiers(eres) ont commencé à se détériorer au départ d'un ancien directeur en 2018. Celles-ci se sont légèrement améliorées lorsque la Ville a choisi de jumeler, en partenariat, les directions de Rawdon et de Sainte-Julienne. Depuis la fin de cette entente en novembre 2020, elles se sont rapidement dégradées de nouveau.

« Nous sommes, entre autres, des gardiens(nes) de la qualité des services de notre profession. Il faut faire la lumière sur ce qui se déroule là-bas et nous croyons que ça passe par une enquête indépendante », de conclure François Morin.

Le SPQ, plus grand syndicat de pompiers et pompières au Québec, représente ces 3800 membres répartis dans plus de 120 villes et municipalités.

Quant au SCFP, il compte près de 122 000 membres au Québec et représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 35 090 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ. Il est aussi le plus grand syndicat au Canada avec 700 000 membres.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

Renseignements: Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815