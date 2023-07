VANCOUVER, Colombie-Britannique, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Le Spencer Building Carrier Hotel est fier d'annoncer qu'il a obtenu tous les permis nécessaires pour commencer la construction de son centre de données novateur et à la fine pointe de la technologie dans la section patrimoniale de l'emblématique Harbour Centre de Vancouver. Après une année d'attente depuis l' annonce initiale , ce jalon marque un progrès important afin de répondre aux besoins croissants en matière d'infrastructure de TI et de connectivité dans le paysage numérique florissant de Vancouver.

Actuellement en phase de préconstruction, le Spencer Building Carrier Hotel (SBCH) commencera entièrement la construction en août 2023. L'achèvement des travaux et le lancement des activités sont prévus au quatrième trimestre de 2024. Dotée d'une conception écoénergétique novatrice qui tirera parti des possibilités de refroidissement gratuit, cette installation devrait être le centre de données le plus avancé et le plus durable de Vancouver, établissant de nouvelles références au sein de l'industrie de la région sur le plan des prouesses technologiques et de la conformité aux principes ESG.

Surmontant les défis uniques posés par le marché restreint de l'immobilier commercial de Vancouver, le Spencer Building Carrier Hotel a collaboré avec succès avec le Harbour Centre pour réaménager l'édifice historique Spencer, construit à l'origine en 1926. Ce projet ambitieux allie l'architecture patrimoniale à une infrastructure de TI de pointe et à des services de connectivité, offrant aux entreprises, aux fournisseurs de services infonuagiques et aux fournisseurs de services des connexions directes et rapides et la capacité accrue nécessaires pour des transformations numériques avancées.

« L'arrivée du Spencer Building Carrier Hotel à Vancouver témoigne de notre engagement à offrir des services de centre de données de premier ordre qui sont économiquement viables pour nos clients et qui sont soutenus par le riche héritage de connectivité du Harbour Centre, a déclaré Chris Jones, directeur de l'infrastructure et des opérations du centre de données, Spencer Building Carrier Hotel. Nous sommes fiers de fusionner l'histoire et l'expérience du Harbour Centre, principal carrefour d'interconnexion de Vancouver, avec nos innovations inédites et notre offre de services personnalisés. Ce mélange unique redéfinira l'expérience des centres de données, ce qui nous aidera à habiliter les entreprises et les fournisseurs de services de toutes tailles. »

Le Spencer Building Carrier Hotel répond non seulement à la demande pressante de capacité supérieure d'un centre de données dans la région, mais il s'efforce également de rendre ces services plus économiques. Dans une ville reconnue pour ses coûts élevés, l'entreprise vise à offrir des solutions rentables à ses clients dans un endroit de choix près du riche écosystème de connectivité du Harbour Centre.

Le dévoilement d'un logo mis à jour renforce davantage le partenariat entre le Harbour Centre et le Spencer Building Carrier Hotel, témoignage de leur solide collaboration. Le logo actualisé saisit visuellement la force et l'essence de la relation, incarnant le point de rencontre d'une longue histoire et d'une innovation pionnière.

Pour en savoir plus au sujet du Spencer Building Carrier Hotel, visitez le spencerbuilding.com .

À propos du Spencer Building Carrier Hotel

Ancré dans la riche histoire du principal centre de données en colocation de l'Ouest canadien au Harbour Centre, le Spencer Building Carrier Hotel deviendra bientôt le premier et tout nouveau centre de données de pointe de Vancouver reliant les fournisseurs du Canada, de l'Asie et de divers autres pays. Le Spencer Building Carrier Hotel servira de principal point d'accès de l'Ouest canadien pour l'interconnexion nationale et internationale aux États-Unis et à la région de l'Asie-Pacifique. Grâce à l'accès à tous les principaux fournisseurs de télécommunications canadiens, aux opérateurs de réseau de niveau 1 et aux échanges d'appairage, y compris une connexion directe à VANIX, le Spencer Building Carrier Hotel deviendra le principal carrefour de connectivité du centre-ville de Vancouver. La construction devrait être terminée au quatrième trimestre de 2024.

Pour en savoir plus, visitez le www.spencerbuilding.com .

Personne-ressource pour les médias à SBCH :

Jaymie Scotto & Associates (JSA)

+1 888 695-3629

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2155960/Spencer_Building_Carrier_Hotel_Logo.jpg

SOURCE Spencer Building Carrier Hotel