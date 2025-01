Dans un contexte de pénurie d'espace pour les centres de données en Amérique du Nord, la nouvelle capacité directement liée au Harbour Centre renforce l'attrait de Vancouver.

VANCOUVER, C.-B., 16 janvier 2025 /CNW/ -- Le Spencer Building Carrier Hotel , qui fait partie du Harbour Centre Complex, est heureux d'annoncer l'agrandissement de ses installations dans l'emblématique Spencer Building. En réponse à la demande croissante de services de centres de données en Amérique du Nord, cette expansion comprendra deux nouvelles salles de données au sixième étage du Spencer Building, pour un total de 5 MW de puissance et 23 000 pieds carrés d'espace connexe. Cette puissance s'ajoute aux 3 MW déjà consommés par les centres de données existants du Harbour Centre. Ce développement souligne l'engagement de Spencer Building Carrier Hotel à aider les entreprises de toutes tailles à exploiter pleinement leur potentiel, et ce, à partir de l'emplacement stratégique du centre-ville de Vancouver, le principal centre de connectivité de l'Ouest canadien.

Alors que l'espace disponible pour les centres de données en Amérique du Nord se réduit et que les prix atteignent des sommets, les entreprises sont confrontées à des difficultés croissantes pour trouver des solutions abordables et de haute qualité pour les centres de données. L'expansion du Spencer Building Carrier Hotel atténue ces pressions en offrant des espaces de colocation sécurisés et à haute densité à la pointe de la technologie, directement reliés à son infrastructure Meet-Me-Room 5 (MMR5) et Colo5 déjà existante, ainsi qu'à toutes les MMR existantes du Harbour Centre. Il s'agit d'une augmentation importante de la capacité qui positionne Vancouver comme un marché de choix pour les entreprises qui rencontrent des difficultés dans les régions nord-américaines de niveau 1 et de niveau 2, de plus en plus concurrentielles.

Le déploiement de l'expansion se fera en deux phases :

Phase 1 - Centre de données 1 : Avec une puissance de 2,5 MW, ce centre est conçu avec des configurations flexibles pour répondre aux besoins uniques des clients et des options d'alimentation évolutives allant jusqu'à 40 kW par armoire. Il est disponible dès maintenant pour une construction simultanée.

: Avec une puissance de 2,5 MW, ce centre est conçu avec des configurations flexibles pour répondre aux besoins uniques des clients et des options d'alimentation évolutives allant jusqu'à 40 kW par armoire. Il est disponible dès maintenant pour une construction simultanée. Phase 2 - Centre de données 2 : Prévu pour 2027, ce deuxième centre fournira une capacité supplémentaire de 2,5 MW, améliorant encore l'infrastructure du Spencer Building pour soutenir la croissance de l'économie numérique de Vancouver .

« Les entreprises d'aujourd'hui, qu'il s'agisse d'entreprises mondiales, de fournisseurs de services en nuage, de développeurs d'IA, de transporteurs ou d'autres secteurs verticaux d'activité, sont confrontées à un double défi : elles doivent faire face à la hausse de la demande de données et à l'augmentation des coûts des services de centres de données, a expliqué Scott Despot, directeur du développement commercial et des ventes au Spencer Building Carrier Hotel. C'est pourquoi nous sommes ravis de proposer de nouvelles options de centres de données personnalisables au sein du Spencer Building. Il s'agit d'une expansion importante qui permettra aux entreprises d'évoluer efficacement à Vancouver et de servir leurs clients ou partenaires commerciaux dans le reste du Canada, aux États-Unis et dans la région APAC. Nous redéfinissons ainsi ce que signifie avoir une empreinte à Vancouver. »

À propos du Spencer Building Carrier Hotel

Au sein du Harbour Centre Complex, situé dans le centre-ville de Vancouver, le Spencer Building Carrier Hotel répond à la demande de connectivité accrue et de capacité des centres de données dans l'ouest du Canada. Stratégiquement positionné comme le point de rencontre entre l'héritage établi du Harbour Centre et le potentiel de pointe des 43 000 pieds carrés d'espace disponible dans le Spencer Building, le Spencer Building Carrier Hotel offre aux entreprises, aux fournisseurs de service en nuage, aux transporteurs, aux développeurs d'IA et à une multitude d'autres sociétés l'espace dont ils ont besoin pour libérer leur plein potentiel sur le marché numérique en pleine croissance de Vancouver. Grâce à son accès à tous les principaux fournisseurs de télécommunications canadiens, aux opérateurs de réseaux de niveau 1 et aux échanges de pairs, y compris une connexion directe à VANIX, le Harbour Centre Complex continue d'être un emplacement de choix pour ceux qui cherchent à s'implanter stratégiquement sur la côte ouest du Canada.

