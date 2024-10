Le rapport de la Banque Scotia La voie pour braver la tempête 2024 révèle que la transformation numérique est un facteur essentiel pour assurer une croissance future et une transition réussie pour les petites entreprises.

TORONTO, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Alors qu'une importante vague de propriétaires de petites entreprises s'apprête à partir à la retraite, une étude récente de la Banque Scotia révèle que ces propriétaires estiment que la modernisation des capacités numériques de leur entreprise est une occasion clé d'en augmenter la valeur avant une vente potentielle.

Dans le cadre du sondage mené pour les besoins du cinquième rapport annuel de la Banque Scotia La voie pour braver la tempête, plusieurs propriétaires d'une petite entreprise au Canada ont révélé qu'ils ne disposaient pas d'un plan clair pour effectuer la transformation numérique de leurs activités, ce qui, en plus de dissuader les acheteurs potentiels et de laisser de l'argent sur la table, peut également rendre l'entreprise moins productive et moins rentable.

«Le paysage des entreprises canadiennes est en train de se transformer, explique Pouya Zangeneh, premier vice-président des Services bancaires aux petites entreprises de la Banque Scotia. Avec une grande partie des propriétaires de petites entreprises qui approchent de la retraite et de jeunes entrepreneurs maîtrisant les technologies numériques qui prennent le relais, les besoins en matière de stratégies numériques solides et de planification de la relève efficace se font de plus en plus sentir. La Banque Scotia s'est engagée à soutenir ces transitions, en offrant des solutions sur mesure et des conseils d'experts en vue de s'assurer que ses clients sont bien outillés pour prospérer dans cette nouvelle ère qui s'ouvre pour les entreprises.»

D'autres résultats du sondage publié dans le rapport de la Banque Scotia La voie pour braver la tempête 2024 montrent que près d'un tiers (31 %) des propriétaires d'une petite entreprise au Canada prévoient de la vendre d'ici 2030. Cependant, nombreux sont ceux qui ne prennent pas les dispositions nécessaires : un peu plus de six propriétaires d'une petite entreprise sur dix (65 %) ont mis en place un plan de relève, et parmi ceux qui prévoient de vendre dans six ans ou plus, environ quatre sur dix (43 %) admettent qu'ils n'ont élaboré aucun plan à cet effet.

Relever les défis à court terme tout en planifiant pour l'avenir, notamment un transfert de propriété, exige un effort concerté, et les propriétaires d'une petite entreprise n'ont pas toujours le temps ni les ressources nécessaires pour ce faire. Les principales raisons invoquées par les propriétaires pour expliquer l'absence de plan sont variées : il ne s'agit pas d'une priorité (40 %), ils n'en ont pas besoin (33 %) ou ils n'en ont jamais vu la nécessité (33 %).

Tout comme un manque de planification, un retard dans le processus de transformation numérique des petites entreprises peut compromettre la réussite du transfert de propriété. Bien que près de la moitié (45 %) des propriétaires d'une petite entreprise estiment que la modernisation de leur entreprise au moyen de la transformation numérique est essentielle pour en faciliter la vente ou le transfert, presque le même nombre (46 %) soutient ne pas avoir mis de plan de transformation numérique en place.

Le sondage annuel de la Banque Scotia a révélé que même sans plan de transformation numérique complet, les propriétaires d'une petite entreprise voient la valeur de moderniser des aspects de leur entreprise - près des trois quarts (71 %) déclarent avoir amélioré certaines capacités numériques au cours des trois dernières années, en mettant à niveau les logiciels (36 %), le matériel (35 %) et la sécurité (25 %). Parmi les entreprises qui ont procédé à des mises à niveau, les propriétaires ont indiqué que leurs efforts de transformation numérique ont permis d'augmenter les revenus (33 %), de fournir un meilleur service (37 %) et de rejoindre davantage de clients (37 %). Au-delà de ces avantages, les outils numériques peuvent rendre les entreprises plus attrayantes pour les acheteurs, simplifier les évaluations et faciliter le processus de transfert.

Le sondage mené par la Banque Scotia pour les besoins du rapport La voie pour braver la tempête révèle également ce qui suit :

Un peu plus du tiers (36 %) des propriétaires d'une petite entreprise prévoient d'en transférer la propriété au sein de leur famille; une plus petite proportion envisage carrément de fermer l'entreprise (15 %) , tandis qu'un pourcentage égal de propriétaires n'ont établi aucun plan de relève (15 %) .

des propriétaires d'une petite entreprise prévoient d'en transférer la propriété au sein de leur famille; une plus petite proportion envisage carrément de fermer l'entreprise , tandis qu'un pourcentage égal de propriétaires n'ont établi aucun plan de relève . Près de la moitié des propriétaires d'une petite entreprise prennent en compte le train de vie qu'ils souhaitent mener à la retraite (46 %) , les incidences fiscales (46 %) et les répercussions sur leur plan de retraite lorsqu'ils décident de vendre ou de transférer leur entreprise (43 %) .

, les incidences fiscales et les répercussions sur leur plan de retraite lorsqu'ils décident de vendre ou de transférer leur entreprise . Les petites entreprises canadiennes restent optimistes quant à leur avenir (58 %), malgré le climat économique difficile.

Alors que les propriétaires d'une petite entreprise doivent concilier les changements apportés à leur entreprise et la planification de la relève avec leurs activités quotidiennes, la Banque Scotia peut leur offrir divers conseils pour les aider à aller de l'avant :

1. Tirer profit des outils numériques pour assurer une planification complète des affaires.

Utilisez le Rédacteur de plans de gestion pour entreprise pour effectuer les premières étapes de l'élaboration d'un plan d'affaires complet. Cet outil propose des conseils utiles et des définitions essentielles pour simplifier le processus de planification.

La Banque Scotia offre également du soutien concernant différentes subventions par l'entremise de ses programmes, notamment L'initiative Femmes de la Banque Scotia et le Programme de financement des entreprises dirigées par des personnes noires. Ces programmes visent à éliminer les obstacles et à permettre aux entrepreneurs des groupes sous-représentés d'accéder à du capital.

2. Planifier l'avenir grâce à la gestion de patrimoine et à la planification de la relève.

Communiquez avec un conseiller ou une conseillère, Petites entreprises de la Banque Scotia qui pourra vous diriger vers les services de Gestion de patrimoine de la Banque Scotia pour obtenir du soutien en matière de planification du processus de transition de votre entreprise. Ce partenariat est essentiel pour les entreprises qui souhaitent planifier leur relève ou étudier les options de vente qui s'offrent à elles. Assurer une transition en douceur implique une planification stratégique et des conseils d'experts sur le plan financier, afin de préserver l'avenir de votre entreprise et son héritage.

3. Adopter des services numériques et des services aux commerçants avancés.

Adoptez la transformation numérique en intégrant divers services, notamment Accès ScotiaMC et les services aux commerçants offerts dans le cadre du partenariat avec Solutions de paiement de ChaseMS. Ces plateformes offrent des solutions complètes de traitement des paiements et des relevés en ligne avancés pour aider à gérer et à rationaliser les opérations. L'adoption du commerce en ligne est accélérée par des tarifs concurrentiels, une sécurité accrue et la possibilité de gérer les finances de votre entreprise en tout temps, où que vous soyez.

4. Consulter un conseiller ou une conseillère, Petites entreprises.

Un conseiller ou une conseillère, Petites entreprises de la Banque Scotia peut fournir des conseils spécialisés répondant aux besoins uniques de votre entreprise. Ces conseillers sont en mesure de vous aider à gérer vos flux de trésorerie, à comprendre les stratégies de remboursement des prêts et à tirer parti de divers outils financiers. Leur expertise peut s'avérer précieuse pour assurer la santé financière de votre entreprise et naviguer dans des environnements financiers complexes.

Méthode :

Le sondage mené dans le cadre du rapport de la Banque Scotia La voie pour braver la tempête a été produit au nom de la Banque par Maru Public Opinion et les experts en échantillonnage et en collecte de données de Maru/Blue. Au total, 663 décideurs financiers d'entreprises canadiennes dont le revenu annuel se situe entre 50 000 $ et 5 millions de dollars ont répondu au sondage entre le 12 et le 22 juillet 2024. Le sondage a été mené en anglais et en français.

