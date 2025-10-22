Le Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires salue le renouvellement du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires

MONTRÉAL, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Le Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires (Sommet Jeunes Afro) accueille avec enthousiasme, l'annonce faite le 20 octobre dans ses locaux par l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, au nom de l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État Petites Entreprises et Tourisme, d'un investissement fédéral de 189 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir et renforcer le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires (PECN). L'événement a eu lieu en présence de Tatiana Auguste, députée fédérale de Terrebonne, et de dirigeant.e.s d'organismes membres du Sommet.

Cette annonce marque une étape importante dans la vitalité et le renforcement de l'écosystème entrepreneurial des communautés noires au Canada. Le Sommet Jeunes Afro, regroupant plus de 70 organisations œuvrant pour la réussite des jeunes issus des communautés noires à l'échelle du Québec, se réjouit de voir le gouvernement fédéral reconnaître l'importance de soutenir nos entrepreneur.e.s.

« Cette annonce témoigne de la reconnaissance du potentiel économique de nos communautés », a déclaré Édouard Staco, président du Sommet Jeunes Afro. « Nos entrepreneur.e.s ont les idées, les talents, la volonté et la persévérance. Ce programme leur donne les moyens nécessaires pour transformer leurs rêves en réalités économiques. »

À travers son programme Réseau de Renforcement et d'Intervention Entrepreneuriale, RIDE, mené en collaboration avec six organismes au Québec, le Sommet Jeunes Afro a constaté l'impact concret du PECN sur le terrain, notamment grâce à de nombreuses réussites entrepreneuriales qui démontrent la pertinence de cet investissement.

Notons par ailleurs qu'un rapport faisant état de la situation et du potentiel économique des jeunes noir.e.s Québec a été publié récemment. Fruit d'une collaboration entre l'Observatoire des communautés noires du Québec, intégré au Sommet, et la firme Léger, ce rapport expose les résultats du plus large sondage jamais réalisé auprès de ce groupe.

Le Sommet Jeunes Afro s'engage à poursuivre la mobilisation de son réseau afin de maximiser l'impact de ce programme renouvelé et d'assurer aux entrepreneur.e.s noir.e.s un accès équitable aux ressources nécessaires pour démarrer, développer et faire prospérer leurs entreprises.

À propos du Sommet Jeunes Afro

Le Sommet Jeunes Afro regroupe 72 organisations à travers le Québec. Sa mission est de favoriser la réussite, l'autonomie et la participation économique des jeunes issus des communautés noires, en créant un écosystème propice à leur développement socio-économique.

