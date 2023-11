« C'est aujourd'hui que débute notre solde très attendu du Vendredi fou, avec des économies incroyables allant jusqu'à 1 500 $ pour deux personnes. Nous sommes ravis d'offrir aux clients des aubaines afin qu'ils profitent davantage de leurs vacances hivernales et tirent le maximum de leur budget », déclare Lyne Chayer, directrice générale de Vacances Sunwing Québec. « Des charmants hôtels aux luxueuses propriétés 5 étoiles, plus de 250 hôtels parmi nos fabuleuses destinations sont en solde. De plus, nous encourageons les Canadiens à réserver dès maintenant leurs voyages à petit prix pendant qu'il est encore temps, car la saison hivernale de Sunwing a commencé en force. »

Cet hiver, les clients ont plus de choix de vacances, d'un océan à l'autre du Mexique, grâce aux nombreux vols hebdomadaires depuis plusieurs villes canadiennes vers les endroits les plus prisés dans les meilleurs hôtels. Le Royalton Splash Riviera Cancun An Autograph Collection All Inclusive Resort est un hôtel idéal pour les familles et les grands groupes multigénérationnels avec ses chambres spacieuses et plus de 25 bars et restaurants. Le Hacienda at Krystal Grand Puerto Vallarta à Puerto Vallarta et le El Cid Marina Beach à Mazatlán offre des escapades mexicaines relaxantes sur la côte du Pacifique.

Destination favorite des Canadiens, la plage de classe mondiale de Varadero est en vedette au Blau Varadero, un hôtel pour adultes faisant partie du Solde du Vendredi fou de Sunwing et du forfait vacances deux en 1. Ce forfait permet aux voyageurs de profiter à petit prix du Blau Arenal Habana Beach, ainsi que du meilleur de la ville de Varadero et de La Havane. Un autre excellent choix, le nouvel hôtel familial Meliá Trinidad Península, situé à Cienfuegos, est parmi les nouveautés hivernales de Vacances Sunwing à Cuba. Il offre des vues imbattables sur les montagnes Escambray et la ville historique de Trinidad à proximité.

Pour les aventuriers qui aiment sortir des sentiers battus, les forfaits Sunwing en Amérique centrale sont conçus pour vous avec des hôtels tout compris et pleins d'excursions, gracieuseté de NexusTours. Avec ses 29 parcs nationaux, 19 réserves fauniques et 8 réserves biologiques, le Costa Rica offre de tout aux clients qui séjournent au Planet Hollywood Costa Rica An Autograph Collection All Inclusive Resort. Le Dreams Playa Bonita Panama est idéalement situé entre les jungles verdoyantes et les montagnes majestueuses du Panama, à une courte distance en voiture du célèbre canal de Panama, des boutiques et de la vie nocturne de la ville de Panama.

Pour profiter de la vente d'une durée limitée du Vendredi fou de Vacances Sunwing, les clients peuvent réserver d'ici le 26 novembre 2023. Ils recevront la Promesse Sunwing* sur leur forfait tout compris, incluant une franchise gratuite sur le premier bagage enregistré et des transferts gratuits à destination avec NexusTours pour des vols à bord de Sunwing Airlines, et plus encore.

* Des modalités et conditions s'appliquent.

Renseignements: Marie-Josée Carrière, Directrice principale marketing, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected] ; Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec, [email protected]